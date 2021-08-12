محمد صلاح ينافس ميسي وبنزيما على جائزة القدم الذهبية

دخل النجم المصري محمد صلاح في منافسة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، على جائزة جديدة.

وتضم قائمة المرشحين للفوز بالجائزة للعام 2021، 10 لاعبين، وهم ليونيل ميسي ونيمار وسيرجيو راموس (باريس سان جيرمان)، سيرجيو أغويرو وجيرارد بيكيه (برشلونة)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، محمد صلاح (ليفربول)، جورجيو كيليني (يوفنتوس)، روميلو لوكاكو (تشيلسي).

PURE CLASS 😍 A magic moment from @MoSalah, when we last faced Napoli in the @ChampionsLeague 💫⚽️ pic.twitter.com/VwJTJbVF7M — Liverpool FC (@LFC) September 16, 2019

وفاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بجائزة العام الماضي.

وجائزة القدم الذهبية عبارة عن قالب دائم لآثار أقدام اللاعب الذي يفوز بالجائزة، ويمكن الفوز بها مرة واحدة فقط، ويجب أن يكون عمر اللاعب 28 عاما على الأقل.

ويبلغ محمد صلاح من العمر 29 عاما، ولعب الموسم الماضي 51 مباراة مع ليفربول، سجل فيها 13 هدفا وصنع 6.

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول أمام نوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

ونال رونالدو جائزة العام الماضي متفوقا على منافسيه، ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، ومحمد صلاح، ونيمار، وسيرجيو راموس، وسيرجيو أغويرو، وجورجيو كيليني، وجيرارد بيكيه، وأرتورو فيدال.

وبات رونالدو رابع لاعب من يوفنتوس يفوز بالجائزة بعد كل من: بافيل نيدفيد، وأليساندرو ديل بييرو، وجيانلويجي بوفون، وهو أكثر نادٍ يحصل لاعبوه على الجائزة.

وتُقدم جائزة القدم الذهبية كل عام عن طريق تصويت الجماهير على قائمة مختصرة تضم 10 لاعبين، ومن أبرز معايير الجائزة أن يبلغ اللاعب المرشح 28 عاما من العمر على الأقل.

وبدأت الجائزة عام 2003، وفاز بها وقتها روبيرتو باجيو.