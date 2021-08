محمد صلاح ينافس ميسي وبنزيما على جائزة القدم الذهبية

دخل النجم المصري محمد صلاح في منافسة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، على جائزة جديدة.

وتضم قائمة المرشحين للفوز بالجائزة للعام 2021، 10 لاعبين، وهم ليونيل ميسي ونيمار وسيرجيو راموس (باريس سان جيرمان)، سيرجيو أغويرو وجيرارد بيكيه (برشلونة)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، محمد صلاح (ليفربول)، جورجيو كيليني (يوفنتوس)، روميلو لوكاكو (تشيلسي).

