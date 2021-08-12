تشيلسي يعلن ضم لوكاكو رسميًا بعقد يمتد لـ 5 سنوات مقبلة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده رسميًا مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لمدة 5 سنوات قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

وأصدر نادي تشيلسي اليوم الخميس بيانًا قال فيه إن لوكاكو عاد إلى النادي الذي نشأ فيه عندما كان صبيًا صغيرًا، ليكمل مشوار بدأه ولم ينته منه.

وعاد المهاجم البلجيكي صاحب الـ28 عاما إلى تشيلسي مجددا بعد أن لعب للفريق اللندني بين عامي 2011 و2014.

وقال لوكاكو في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي: ”أنا سعيد بالعودة إلى هذا النادي الرائع“.

وأضاف: ”لقد كانت رحلة طويلة بالنسبة لي، لقد جئت إلى هنا كطفل كان لديه الكثير ليتعلمه، والآن أعود مع الكثير من الخبرة وأكثر نضجًا“.

وتابع: ”العلاقة التي تربطني بهذا النادي تعني الكثير بالنسبة لي، لقد دعمت تشيلسي عندما كنت طفلا، والآن أعود ومحاولة مساعدتهم على الفوز بمزيد من الألقاب هو شعور رائع“.

وواصل: ”الطريقة التي يسير بها النادي تناسب طموحاتي تمامًا، وأنا في الثامنة والعشرين من عمري، وأعتقد أن هذه الفرصة تأتي في الوقت المناسب ونأمل أن نحقق الكثير من النجاح معًا“.

واختتم لوكاكو تصريحاته قائلا: ”منذ أن تركت تشيلسي، كانت رحلة طويلة مع الكثير من التقلبات، لكن هذه التجارب جعلتني قويًا والتحدي هو محاولة مساعدة الفريق للفوز ببعض الألقاب، لا أطيق الانتظار للبدء ومساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاح ”.

وانضم المهاجم البلجيكي إلى تشيلسي في 2011 لكنه خاض 15 مباراة فقط قبل بيعه لإيفرتون في 2014 بعد فترة إعارة في وست بروميتش ألبيون.

وانضم إلى مانشستر يونايتد في 2017 قبل انتقاله لإيطاليا في 2019.

وسجل لوكاكو 24 هدفا في الدوري في موسم 2020-2021 وساهم في تتويج إنتر بلقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 11 عاما الموسم الماضي.