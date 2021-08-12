أول تعليق من مبابي بعد انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان

بعد صمت مريب أصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي أول تعليق على انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

ونشر مبابي 4 صور له مع ميسي في باريس سان جيرمان، وعلق: ”مرحبا بك في باريس يا ليو“.

ومنذ إعلان باريس سان جيرمان التعاقد بشكل رسمي مع ميسي لم يصدر أي تعليق من مبابي، في ظل تقارير تشير إلى رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وذكر الإعلامي الفرنسي ثيبو فيزيريان الذي يعمل في صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، أن مبابي لم يكن يرغب في تعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي وحذر فعلا من الأمر.

وقد يخشى مبابي أن يتقلص دوره في باريس سان جيرمان في ظل العلاقة المميزة بين ميسي والبرازيلي نيمار، حيث سبق أن تزامل الثنائي الأخير في برشلونة لمدة 4 مواسم، وتربطهما علاقة صداقة قوية.

ويُعتقد أن تواجد نيمار في باريس سان جيرمان كان عاملا حاسما ومهما في موافقة ميسي على الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

لماذا تجاهل كيليان مبابي الترحيب بميسي في باريس سان جيرمان؟ https://t.co/uEaQ9F1GXP pic.twitter.com/JgYSeK8zVp — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

ويمتد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان إلى يونيو 2022، وحال فشل إدارة النادي الفرنسي في تجديد عقده فإنه سيرحل دون أي مقابل بنهاية الموسم المقبل.

ويعد مبابي البالغ من العمر 22 عاما أهم أهداف ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، حيث يريد التعاقد معه هذا الصيف أو الصيف الذي يليه.

قلق ريال مدريد

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، قد أفادت بأن تصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في مؤتمر تقديم ميسي أقلقت ريال مدريد.

وقال الخليفي: ”لقد قال مبابي علنا إنه يريد فريقا تنافسيا، والآن لا يوجد فريق أكثر تنافسية من باريس سان جيرمان، لذلك لا توجد أعذار، هو يبقى لاعبا في باريس سان جيرمان“.

وقبل التعاقد مع ميسي قال برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني، إن إدارة باريس سان جيرمان ستوافق على رحيل مبابي هذا الصيف حال التعاقد مع ميسي فقط.

أول ظهور لليونيل ميسي في تدريبات باريس سان جيرمان (فيديو) https://t.co/tlxL1lMO5W pic.twitter.com/MixaG1L9Cs — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

لكن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، أجاب على سؤاله بشأن إمكانية رحيل مبابي، بعد التعاقد مع ميسي، وقال: ”لا لن يرحل“.

وغاب مبابي عن أولى مباريات باريس سان جيرمان الموسم الحالي، والتي خسرها الفريق بنتيجة 0/1 أمام ليل في كأس السوبر الفرنسي، في حين لعب كامل الدقائق أمام تروا في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، والتي فاز فيها الفريق الباريسي 2/1.