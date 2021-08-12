أول ظهور لليونيل ميسي في تدريبات باريس سان جيرمان (فيديو)

ظهر ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للمرة الأولى منذ توقيع عقود انضمامه للنادي الفرنسي.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورغ في الدوري، السبت المقبل.

وكان ميسي قد طلب اللعب ولو لدقائق بسيطة خلال مباراة ستراسبورغ.

ووقع ميسي على عقود انتقاله إلى باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء الماضي، بعد فشل عملية تجديد عقده مع برشلونة؛ بسبب القيود الاقتصادية على الأخير.

لماذا تجاهل كيليان مبابي الترحيب بميسي في باريس سان جيرمان؟ https://t.co/uEaQ9F1GXP pic.twitter.com/JgYSeK8zVp — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

وتدرب ميسي بشكل منفرد قبل أن يظهر وهو يداعب الكرة مع بعض زملائه في الفريق، في مقطع فيديو بثه النادي عبر انستغرام.