رياضة

أول ظهور لليونيل ميسي في تدريبات باريس سان جيرمان (فيديو)
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2021 11:02 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2021 12:05 GMT

أول ظهور لليونيل ميسي في تدريبات باريس سان جيرمان (فيديو)

يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورغ في الدوري، السبت المقبل.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

ظهر ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للمرة الأولى منذ توقيع عقود انضمامه للنادي الفرنسي.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورغ في الدوري، السبت المقبل.

وكان ميسي قد طلب اللعب ولو لدقائق بسيطة خلال مباراة ستراسبورغ.

ووقع ميسي على عقود انتقاله إلى باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء الماضي، بعد فشل عملية تجديد عقده مع برشلونة؛ بسبب القيود الاقتصادية على الأخير.

 

وتدرب ميسي بشكل منفرد قبل أن يظهر وهو يداعب الكرة مع بعض زملائه في الفريق، في مقطع فيديو بثه النادي عبر انستغرام.

 

 

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