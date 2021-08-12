لماذا تجاهل كيليان مبابي الترحيب بميسي في باريس سان جيرمان؟

شكل انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي _في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة_ حدثا كبيرا على مستوى كرة القدم، إذ احتفلت مدينة باريس كلها باللاعب وانتظرته الجماهير طويلا في المطار.

كما رحب لاعبو وأساطير باريس سان جيرمان وأندية فرنسية بالنجم الأرجنتيني واعتبروا قدومه للدوري الفرنسي الدرجة الأولى إضافة كبيرة ستمنحه قوة ودعما ماليا كبيرا.

لكن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وأيقونة مشروعه، لم يرحب بالنجم الأرجنتيني ولم يتفاعل مع منشورات فريقه حول ليونيل ميسي في سلوك غريب أثار عدة تساؤلات.

وتعتقد عدة تقارير إعلامية أن عدم ترحيب كيليان مبابي بليونيل ميسي كان لعدة أسباب أبرزها:

لن يعيش في ظل ميسي.. مبابي يحسم أمره بالرحيل عن باريس سان جيرمان https://t.co/vjhGnSJcd7 pic.twitter.com/by7HxUDAe5 — إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2021

تقليص دوره في باريس سان جيرمان

عاش كيليان مبابي منذ تعاقده مع باريس سان جيرمان قادما من موناكو كنجم ثان في الفريق خلف البرازيلي نيمار وبعد قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتراجع دوره وقيمته خلف الثنائي وربما أكثر في ظل تواجد المدافع الإسباني سيرجيو راموس وتألق الأرجنتيني أنخل دي ماريا الموسم المقبل.

كما أن علاقة ليونيل ميسي ونيمار وتواجد عدة لاعبين أرجنتينيين وبرازيليين في الفريق الباريسي من شأنه أن يؤثر على دور النجم الفرنسي.

فلورنتينو بيريز يرد على تقارير تحمله مسؤولية رحيل ميسي https://t.co/97eV1iOn6H pic.twitter.com/RsXlWIQMH5 — إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2021

غير سعيد بقدوم ليونيل ميسي

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن النجم الفرنسي لم يكن يرغب في تعاقد الفريق مع ليونيل ميسي وحذر فعلا من الأمر حسب صحفي ليكيب ثيبو فيزيريان.

ورغم أن كيليان مبابي نشيط على المواقع الاجتماعية، لم يرحب بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولم يكن ذلك سهوا أو نسيانا من طرفه بل تعبيرا عن موقف من الصفقة.

الرغبة في الرحيل

يعتبر موقف كيليان مبابي تأكيدا على رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان ورفضه تجديد عقده رغم كل الضغوط التي مارستها الإدارة والرئيس ناصر الخليفي والذي حاول خلال حفل تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رمي الكرة في ملعبه حين قال إن ”مبابي يريد فريقا تنافسيا وهو ما قمنا به، وإنه لن يفهم أحد إن أصر على الرحيل“.

راموس يعرض منزله لاستضافة ميسي وعائلته في باريس https://t.co/w75n6sRCqp pic.twitter.com/4lxoa6DRFj — إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2021

الانتقال لريال مدريد والبحث عن النجم الأول والكرة الذهبية

أكد الصحفي ثيبو فيزيريان من صحيفة ليكيب أن كيليان مبابي طلب فعلا الرحيل عن باريس سان جيرمان ويرغب في الانتقال لريال مدريد سواء هذا الصيف في صفقة تتم باتفاق الناديين أو بشكل حر ودون مقابل بعد نهاية عقده الصيف المقبل.

ويعرف كيليان مبابي أن انتقاله لريال مدريد سيجعل منه النجم الأول في الفريق الإسباني في ظل رحيل اغلب نجوم الفريق أو تقدم المتبقين في العمر.

كما أن حظوظه في التنافس على الكرة الذهبية ستكون أقوى في حال حقق ريال مدريد الألقاب، إذ سيكون النجم الأول في الفريق عكس بقائه في باريس سان جيرمان؛ لكون الألقاب الفردية ستذهب نحو ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.