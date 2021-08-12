رياضة

لماذا تجاهل كيليان مبابي الترحيب بميسي في باريس سان جيرمان؟
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2021 6:22 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2021 7:30 GMT

لماذا تجاهل كيليان مبابي الترحيب بميسي في باريس سان جيرمان؟

يعرف كيليان مبابي أن انتقاله لريال مدريد سيجعل منه النجم الأول.

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المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

شكل انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي _في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة_ حدثا كبيرا على مستوى كرة القدم، إذ احتفلت مدينة باريس كلها باللاعب وانتظرته الجماهير طويلا في المطار.

كما رحب لاعبو وأساطير باريس سان جيرمان وأندية فرنسية بالنجم الأرجنتيني واعتبروا قدومه للدوري الفرنسي الدرجة الأولى إضافة كبيرة ستمنحه قوة ودعما ماليا كبيرا.

لكن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وأيقونة مشروعه، لم يرحب بالنجم الأرجنتيني ولم يتفاعل مع منشورات فريقه حول ليونيل ميسي في سلوك غريب أثار عدة تساؤلات.

وتعتقد عدة تقارير إعلامية أن عدم ترحيب كيليان مبابي بليونيل ميسي كان لعدة أسباب أبرزها:

 

تقليص دوره في باريس سان جيرمان

عاش كيليان مبابي منذ تعاقده مع باريس سان جيرمان قادما من موناكو كنجم ثان في الفريق خلف البرازيلي نيمار وبعد قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتراجع دوره وقيمته خلف الثنائي وربما أكثر في ظل تواجد المدافع الإسباني سيرجيو راموس وتألق الأرجنتيني أنخل دي ماريا الموسم المقبل.

كما أن علاقة ليونيل ميسي ونيمار وتواجد عدة لاعبين أرجنتينيين وبرازيليين في الفريق الباريسي من شأنه أن يؤثر على دور النجم الفرنسي.

 

غير سعيد بقدوم ليونيل ميسي

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن النجم الفرنسي لم يكن يرغب في تعاقد الفريق مع ليونيل ميسي وحذر فعلا من الأمر حسب صحفي ليكيب ثيبو فيزيريان.

ورغم أن كيليان مبابي نشيط على المواقع الاجتماعية، لم يرحب بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولم يكن ذلك سهوا أو نسيانا من طرفه بل تعبيرا عن موقف من الصفقة.

الرغبة في الرحيل

يعتبر موقف كيليان مبابي تأكيدا على رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان ورفضه تجديد عقده رغم كل الضغوط التي مارستها الإدارة والرئيس ناصر الخليفي والذي حاول خلال حفل تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رمي الكرة في ملعبه حين قال إن ”مبابي يريد فريقا تنافسيا وهو ما قمنا به، وإنه لن يفهم أحد إن أصر على الرحيل“.

 

الانتقال لريال مدريد والبحث عن النجم الأول والكرة الذهبية

أكد الصحفي ثيبو فيزيريان من صحيفة ليكيب أن كيليان مبابي طلب فعلا الرحيل عن باريس سان جيرمان ويرغب في الانتقال لريال مدريد سواء هذا الصيف في صفقة تتم باتفاق الناديين أو بشكل حر ودون مقابل بعد نهاية عقده الصيف المقبل.

ويعرف كيليان مبابي أن انتقاله لريال مدريد سيجعل منه النجم الأول في الفريق الإسباني في ظل رحيل اغلب نجوم الفريق أو تقدم المتبقين في العمر.

كما أن حظوظه في التنافس على الكرة الذهبية ستكون أقوى في حال حقق ريال مدريد الألقاب، إذ سيكون النجم الأول في الفريق عكس بقائه في باريس سان جيرمان؛ لكون الألقاب الفردية ستذهب نحو ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

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