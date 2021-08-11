رسميًا: عدم السماح لجماهير الفرق الزائرة بحضور المباريات الدولية في سبتمبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) اليوم الأربعاء عدم السماح لجماهير الفرق الزائرة بحضور مباريات خلال فترة التوقف الدولي في أوروبا الشهر المقبل بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19.

وستخوض المنتخبات الأوروبية ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر/ أيلول.

وفي خطاب للاتحادات الوطنية قال الفيفا واليويفا: ”بسبب الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا والذي يتزامن مع عدد كبير من المباريات التي يتعين إقامتها في سبتمبر خلال فترة التوقف الدولي تم الاتفاق على تطبيق نفس الإجراءات التي أقرتها اللجنة التنفيذية لليويفا في 14 يونيو حزيران 2021 على كل المباريات“.

ويتعلق القرار بجميع المباريات في سبتمبر لكن سيتم مراجعته قبل المواجهات المقررة في أكتوبر ونوفمبر.

ويحل منتخب فرنسا بطل العالم ضيفا على أوكرانيا في الرابع من سبتمبر/ أيلول بينما تواجه إيطاليا بطلة أوروبا منافستها سويسرا في بازل بعدها بيوم، وتخوض إنجلترا مباراتين خارج الديار أمام بولندا في الثاني من سبتمبر والمجر في الثامن من الشهر ذاته.