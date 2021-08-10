الشرطة الفرنسية تتمركز فوق الأسطح والشرفات لتأمين وصول ميسي (فيديو وصور)

قالت صحيفة ”ليكيب“ الرياضية اليومية الفرنسية إن المهاجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي وصل إلى باريس، يوم الثلاثاء؛ من أجل توقيع عقد لمدة عامين مع باريس سان جيرمان، مع سنة اختيارية.

وأضافت الصحيفة أن مطار لو بورغيه في باريس استعد أمنيا جيدا، حيث انتشر رجال الشرطة على الأسطح وفي ردهات المطار لتأمين وصول الفائز بالكرة الذهبية ست مرات، وكذلك استاد دو فرانس، قبل توقيع اللاعب مع باريس سان جيرمان.

وأحاط رجال الأمن الأماكن الحيوية في المطار، في ظل حضور جماهيري وإعلامي مكثف بانتظار ظهور الهداف التاريخي لبرشلونة ولمنتخب الأرجنتين في المطار، وذلك بعدما احتشدت الجماهير يوم الاثنين في انتظار وصول ميسي، بينما كان لا يزال في منزله ببرشلونة.

ومن المقرر أن يجد ميسي، البالغ عمره 34 عاما، ترحيبا كبيرا في صفوف باريس سان جيرمان، الذي يضم العديد من زملائه وأصدقائه الحاليين والسابقين، وكذلك مواطنه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لسان جيرمان.

وقال خورخي ميسي والد ميسي، في وقت سابق في مطار برشلونة، إن نجله وافق على الانضمام إلى باريس سان جيرمان عقب رحيله المفاجئ عن برشلونة.

وكانت ”ليكيب“ قد ذكرت في وقت سابق، وكذلك صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن المهاجم الوسط الأرجنتيني توصل لاتفاق للانضمام إلى باريس سان جيرمان لمدة عامين مع خيار بعام ثالث.

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان نجله سيوقع مع النادي الفرنسي، أجاب خورخي ميسي: ”نعم“. ومن المقرر أن يوقع الهداف التاريخي لبرشلونة عقده الجديد مع باريس سان جيرمان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ويملك باريس سان جيرمان هجوما مذهلا بالفعل، في وجود كيليان مبابي ونيمار بين أفضل اللاعبين في العالم، لكن وصول ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 682 هدفا، سيعزز طموحات النادي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة.

وسيصبح ميسي أحدث الأسماء البارزة التي تنضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية هذا الصيف، بعد تعاقد النادي بالفعل مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس بعد رحيله من ريال مدريد، وانضمام لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدم بعد انتهاء عقده مع ليفربول، وكذلك الحارس الإيطالي جيانلويغي دوناروما قادما من ميلان مجانا بعد انتهاء عقده.