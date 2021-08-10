رياضة

خورخي والد ميسي يعلن انتقال نجله إلى باريس سان جيرمان
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2021 11:05 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2021 11:25 GMT

خورخي والد ميسي يعلن انتقال نجله إلى باريس سان جيرمان

يملك باريس سان جيرمان هجوما مذهلا بالفعل، في وجود كيليان مبابي ونيمار بين أفضل اللاعبين على الكوكب.

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المصدر: فريق التحرير ورويترز ـ إرم نيوز

أعلن خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله، انتقال نجله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال خورخي ردا على سؤال عن انتقال ميسي إلى باريس: ”نعم“
وردا على سؤال حول المسؤول عن رحيله عن برشلونة قال: ”إسألوا النادي“.
هذه التصريحات كانت خلال تواجد خورخي ميسي في مطار برشلونة.

 

ليكيب تؤكد
وقالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية في موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن ليونيل ميسي توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للانتقال للنادي الفرنسي، ومن المقرر أن يصل إلى باريس خلال الساعات المقبلة.

ويُعد ميسي، البالغ عمره 34 عاما والهداف التاريخي لكل من الأرجنتين وبرشلونة، أحد أعظم لاعبي العالم عبر العصور.

وبكى الفائز بالكرة الذهبية ست مرات، يوم الأحد الماضي، أثناء وداع فريق طفولته، بعد إعلان النادي الكتالوني أنه لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بقائده، وألقى باللوم على قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

ويملك باريس سان جيرمان هجوما مذهلا بالفعل، في وجود كيليان مبابي ونيمار بين أفضل اللاعبين على الكوكب.

 

لكن وصول ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 682 هدفا، سيعزز طموحات النادي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة.

كما أن انضمام ميسي، الذي لديه 245 مليون متابع على تطبيق انستغرام، وأكثر لاعبي برشلونة تتويجا عبر التاريخ، لسان جيرمان، سيرحب به الدوري الفرنسي المتورط في أزمة تتعلق بحقوق البث التلفزيوني.

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