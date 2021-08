خورخي والد ميسي يعلن انتقال نجله إلى باريس سان جيرمان

أعلن خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله، انتقال نجله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال خورخي ردا على سؤال عن انتقال ميسي إلى باريس: ”نعم“

وردا على سؤال حول المسؤول عن رحيله عن برشلونة قال: ”إسألوا النادي“.

هذه التصريحات كانت خلال تواجد خورخي ميسي في مطار برشلونة.

Messi’s camp working directly with PSG to plan for press conference and official unveiling on Wednesday… flying to Paris soon. 🛫

Leo’s father Jorge Messi has just confirmed to La Sexta: “Yes, Leo’s gonna sign with Paris Saint-Germain today.”. 🇫🇷✈️ #Messi #PSG @mariagarridos

ليكيب تؤكد

وقالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية في موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن ليونيل ميسي توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للانتقال للنادي الفرنسي، ومن المقرر أن يصل إلى باريس خلال الساعات المقبلة.

ويُعد ميسي، البالغ عمره 34 عاما والهداف التاريخي لكل من الأرجنتين وبرشلونة، أحد أعظم لاعبي العالم عبر العصور.

وبكى الفائز بالكرة الذهبية ست مرات، يوم الأحد الماضي، أثناء وداع فريق طفولته، بعد إعلان النادي الكتالوني أنه لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بقائده، وألقى باللوم على قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

ويملك باريس سان جيرمان هجوما مذهلا بالفعل، في وجود كيليان مبابي ونيمار بين أفضل اللاعبين على الكوكب.

Lionel Messi joins PSG… HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi

Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021