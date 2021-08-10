موقف ميسي من عرض برشلونة الأخير

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة تقدم بعرض مفاجئ وأخير إلى قائده السابق ليونيل ميسي، الليلة الماضية في محاولة للاحتفاظ باللاعب الأرجنتيني في اللحظة الأخيرة حتى بعد وداعه رسميا، لكن البيئة المحيطة بميسي رفضت العرض وفقا لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية.

تياغو نجل ميسي يرد على استفزازات الجماهير والصحفيين (فيديو) https://t.co/EYKnqLNKHV pic.twitter.com/EpHPoUCeQ4 — إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2021

وهذا ما أكدته صحيفة ’Olé‘ الأرجنتينية أيضا، إذ ذكرت الصحيفة واسعة الانتشار أن ميسي رفض العرض الأخير لبرشلونة، وسيكون لاعبا في باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة ”برشلونة قام بخطوة أخيرة لكن بعد فوات الأوان.. كان هناك اقتراح غير رسمي لمعرفة ما إذا كان يمكن عودة الأمور إلى طبيعتها وبقاء ميسي في النادي الكتالوني، وهو ما لم يكن اللاعب يريده“.

وأضافت ”Olé“: ”كل شيء يسير على الطريق الصحيح بالنسبة لميسي، وسيسافر في الساعات القليلة المقبلة إلى باريس ما لم يحدث شيء مفاجئ“.

من أقنع لابورتا بعدم تجديد عقد ميسي؟ https://t.co/6YzVh3vX5K pic.twitter.com/NdHGWmlh59 — إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2021

يأتي ذلك في الوقت الذي تلقى فيه المهاجم البالغ عمره 34 عاما عرضا رسميا من باريس سان جيرمان يوم الأحد الماضي، لكنه لم يعطِ كلمته الأخيرة بعد.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن هذا اليوم سيكون مهما في المفاوضات بين ميسي وباريس سان جيرمان، إذ يمكن التوصل إلى اتفاق على مدار اليوم.

ووفقا لمعلومات من الصحيفة الفرنسية، طارت طائرة ميسي الخاصة إلى إيبيزا الليلة الماضية، حيث يوجد أحد موظفي باريس سان جيرمان. وأوضحت الصحيفة أن الطائرة لم تقل سواء اللاعب أو والده خورخي وكيل أعماله.

ويبدو أن ميسي لا يتعجل مغادرة منزله في برشلونة مع تجمع عدد من مشجعي النادي الكتالوني خارج منزل المهاجم الأرجنتيني أملا في رؤية أفضل لاعبي النادي على مر العصور، وعبروا عن حزنهم لرحيله عن كامب نو بعد ارتباط استمر 21 عاما، بينما ينتظر مشجعو باريس سان جيرمان وصوله إلى العاصمة الفرنسية أيضا.

وأعلن ميسي يوم الأحد رحيله عن النادي الكتالوني بعد فشل مفاوضات تجديد التعاقد وأقر بأنه في محادثات مع باريس سان جيرمان.

وكان ميسي قريبا من تجديد عقده مع برشلونة لمدة خمس سنوات، لكن هذا العقد كان سيرفع فاتورة الأجور في النادي إلى 110 في المئة من إيراداته، حتى بعد موافقته على خفض راتبه بنسبة 50 في المئة.

وقال برشلونة إن هذا سيعرض مستقبل النادي للخطر نظرا لتأثير جائحة كوفيد- 19، والحاجة إلى الامتثال للقواعد المالية لرابطة الدوري الإسباني، لذلك أعلن رحيل هدافه التاريخي.