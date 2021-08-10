الصحف الرياضية: في مرحلة نفاد الصبر على ميسي.. وقطر تبعد مبابي عن ريال مدريد

شكل انتظار جماهير باريس سان جيرمان وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وتطورات صفقة انتقاله وعودة الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لبلدانهم، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بتطورات انتقال روميلو لوكاكو إلى تشيلسي وإمكانية تعاقد ريال مدريد مع كليان مبابي وأخبار سوق الانتقالات ولقاء الدور الإقصائي الثالث لدوري أبطال أوروبا بين موناكو وسبارتا براغ وتصريحات جاك غريليش أغلى لاعب في كرة القدم الإنجليزية وعودة الجماهير للملاعب في الدوري الإسباني.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على المدافع النمساوي دافيد ألابا لاعب ريال مدريد الجديد وكتبت :“ ألابا قيصر مدريد ”.

كما تحدثت عن تطورات انتقال ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان وكتبت :“ ميسي يدرس عرض باريس سان جيرمان ”.

الصحيفة اهتمت بتجديد فياريال عقد مهاجمه جيرارد مورينو ومدة غياب المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو عن برشلونة وكتبت :“ اغويرو يغيب ما بين شهرين وثلاثة أشهر ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووجهته القادمة وكتبت :“ ميسي الوجهة باريس ”.

كما اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت :“ برشلونة يبدأ الدوري الإسباني بحضور 30 ألف مشجع “ و “ سيرجيو أغويرو يغيب حتى نوفمبر القادم ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على انتظار جماهير وإدارة باريس سان جيرمان قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتعاقد معه بعد رحيله عن برشلونة وكتبت :“ هوس ميسي في باريس ”.

كما اهتمت بأخبار برشلونة وكتبت :“ سيرجيو أغويرو سيغيب 10 أسابيع “ و “ جوردي ألبا سيكون القائد الرابع“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وكتبت :“ توجد قضية أوديغارد وقطر تبعد مبابي ”.

كما تحدثت عن اقتراب روميلو لوكاكو من تشيلسي وكتبت :“ لوكاكو على بعد خطوة من العودة لتشيلسي مقابل 115 مليون يورو ”.

آس

ركزت الصحيفة على إمكانية تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وكتبت :“ كليان مبابي ممكن ”.

كما تحدثت عن انتظار باريس سان جيرمان وصول ليونيل ميسي وكتبت :“باريس تنتظر بفارغ الصبر ميسي“.

الصحيفة اهتمت بإصابة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ومدة غيابه عن برشلونة وكتبت :“ اغويرو يغيب 10 أسابيع ”.

كما اهتمت بفوز ليفربول على أوساسونا 3-1 في لقاء ودي ورهان أتلتيكو مدريد على الأرجنتيني أنخل كوريا وكتبت :“ رهان على كوريا ، سيشكل برفقة لورينتي الهجوم أمام فيغو ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على جاك غريليش نجم مانشستر سيتي الجديد و أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية وكتبت :“ جاك غريليش يحب أن يكون أول لاعب يبلغ 100 مليون جنيه استرليني في كرة القدم الإنجليزية ”.

كما اهتمت بتصريحات نونو سانتو مدرب توتنهام حول انتقال هاري كين لمانشستر سيتي وكتبت :“ نونو : ورطة كين – مانشستر سيتي ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على انتظار جماهير باريس سان جيرمان قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لليوم الثاني على التوالي وكتبت :“ في مرحلة نفاد الصبر ”.

كما تحدثت عن الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة باريس 2024 وكتبت :“ كل ما ينتظر باريس في 2024 ”.

الصحيفة اهتمت بتصفيات الدور الثالث لدوري أبطال أوروبا ولقاء موناكو وسبارتا براغ وكتبت :“ لقاء التأهل في الأفق ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على عودة بعثة إيطاليا التي شاركت في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وركزت على بطل 100 متر جاكوب وكتبت :“ يا لها من حفلة لجاكوب ”.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت عن روما :“ تامي أبراهام لمورينيو “ و عن انتقال لوكاكو لتشيلسي كتبت :“ لوكاكو في لندن في الليل “ و عن تطورات انتقال ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان كتبت :“ باريس سان جيرمان ينتظر ميسي ”.

كما اهتمت بتصريحات أليغري بعد هزيمة يوفنتوس أمام برشلونة وكتبت :“ أليغري يرفع يوفنتوس : هزيمة لكنها جميلة ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على عودة بعثة إيطاليا من طوكيو والاحتفال الكبير ببطل سباق 100 متر جاكوب وكتبت :“ هذيان جاكوب ”.

كما تحدثت عن يوفنتوس وكتبت :“ يوفنتوس هي 3 في 2 ”.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات وكتبت عن إنتر ميلان :“ غضب الجماهير عبر لوكاكو ”.