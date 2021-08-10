رياضة

تياغو نجل ميسي يرد على استفزازات الجماهير والصحفيين (فيديو)
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2021 6:23 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2021 6:50 GMT

تياغو نجل ميسي يرد على استفزازات الجماهير والصحفيين (فيديو)

بحسب تقارير إعلامية فإن ليونيل ميسي لن يغادر برشلونة نحو باريس في الوقت الحالي

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المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

رد تياغو، ابن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على استفزاز بعض جماهير برشلونة والصحفيين الذين كانوا يحتشدون أمام منزل والده لمعرفة أخبار رحيله عن برشلونة أو للضغط عليه للبقاء.

 

واحتشدت بعض الجماهير أمام منزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهتفت: ”سنضحك كثيرا على ميسي“.

ورد تياغو ميسي على الجماهير :“ وأنا سأضحك على والدكم“.

وأدى جواب تياغو ميسي لضحك الجماهير التي كانت متواجدة أمام المنزل.

 

كما قام تياغو بالرد على الصحفيين المتواجدين أمام المنزل بحركة تشبه حركة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني خلال فوز فريقه أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس التي رد عليها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ريمونتادا لقاء الإياب في تورينو.

وما زال النجم الأرجنتيني لم يغادر برشلونة في اتجاه باريس كما هو متوقع، رغم كون جماهير باريس سان جيرمان واصلت انتظاره في المطار، مع أنباء عن عرض جديد من النادي الكتالوني لتجديد عقده.

وبحسب تقارير إعلامية فإن ليونيل ميسي لن يغادر برشلونة نحو باريس في الوقت الحالي، وينتظر أن يتوصل ممثلوه، والده ومحاميه، لاتفاق شامل مع إدارة باريس سان جيرمان حول بعض النقاط الخلافية بين الطرفين أهمها الراتب وحقوق الصورة والشركات الراعية.

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