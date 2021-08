تياغو نجل ميسي يرد على استفزازات الجماهير والصحفيين (فيديو)

رد تياغو، ابن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على استفزاز بعض جماهير برشلونة والصحفيين الذين كانوا يحتشدون أمام منزل والده لمعرفة أخبار رحيله عن برشلونة أو للضغط عليه للبقاء.

واحتشدت بعض الجماهير أمام منزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهتفت: ”سنضحك كثيرا على ميسي“.

ورد تياغو ميسي على الجماهير :“ وأنا سأضحك على والدكم“.

وأدى جواب تياغو ميسي لضحك الجماهير التي كانت متواجدة أمام المنزل.

People outside Messi’s house shout “Where is Leo Messi? We are going to laugh at Messi.”

From behind the door Thiago Messi (8 years old) replies “and I am going to laugh at your parents”

