هل يعود كريستيان إريكسن إلى أياكس أمستردام بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب؟

كشفت وسائل إعلام أن لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان قد يعود إلى أياكس أمستردام الهولندي.

وبحسب الصحفي عمر حواش الذي يعمل في موقع ”Blaugranagram“، فإن مصادر مقربة من كريستيان إريكسن أكدت له أن اللاعب اتخذ خطواته الأولى نحو العودة إلى أياكس.

وأوضح أن الطاقم الطبي لأياكس فحص حالة إريكسن، وأعطى الضوء الأخضر للمضي قدمًا في إتمام الصفقة.

🚨🇩🇰 Exclusive: Sources close to Christian Eriksen confirm to me that the player has taken his first steps towards a move back to #Ajax Amsterdam. His medical conditions have been checked by Ajax’ medical staff who have given the go-ahead for the move to advance. — Omar Hawwash (@OmarHawwashBG) August 9, 2021

ووفقا لموقع ”calciotoday“، فإن إريكسن غير مسموح له اللعب في إيطاليا بجهاز تنظيم ضربات القلب ”مزيل الرجفان“، لكن مسموح له اللعب في هولندا، وبالتالي قد يعود على أياكس، الذي رحل عنه صيف 2013 إلى توتنهام.

وأشار إلى أن داني بليند يلعب مع أياكس والمنتخب الهولندي رغم وجود جهاز تنظيم ضربات القلب ”مزيل الرجفان“.

ويوم الأربعاء، ظهر إريكسن في إنتر ميلان لأول مرة بعد إصابته بأزمة قلبية في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وكان إريكسن قد سقط في مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات من ”يورو 2020“ بين الدنمارك وفنلندا، وأظهرت الفحوصات أنه عانى من أزمة قلبية كادت أن تودي بحياته لولا سرعة علاجه داخل أرض الملعب.

وقال إنتر ميلان في بيان: ”إريكسن زار مركز التدريب في إنتر ميلان وقابل المديرين والمدربين وزملاءه في الفريق الأول“.

وأضاف: ”حالة إريكسن النفسية والبدنية ممتازة، وسيتبع الدنماركي برنامجًا علاجيًا بناءً على ما نصحه به الأطباء في الدنمارك في الأسابيع الماضية“.

وكان إريكسن قد انضم لإنتر في يناير 2020 قادمًا من توتنهام، مقابل 20 مليون يورو، وسجل للفريق 8 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة في 60 مباراة.

وكان إريكسن قد انضم لفريق أياكس تحت 19 عاما في عام 2009، وانضم للفريق الأول عام 2010 وظل معه حتى عام 2013 عندما انتقل إلى توتنهام.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“، فإن إريكسن لعب للفريق الأول لأياكس 163 مباراة، سجل فيها 32 هدفا وصنع 65.

وينتهي عقد إريكسن مع إنتر ميلان في يونيو 2024، لكنه قد يغادر الفريق قبل هذا الموعد بسبب حالته الصحية.

وسبق أن نال إريكسن مع أياكس 3 ألقاب في الدوري الهولندي، ولقبا في كأس هولندا، ولقبا في كأس السوبر الهولندي.