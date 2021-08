هل يعود كريستيان إريكسن إلى أياكس أمستردام بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب؟

كشفت وسائل إعلام أن لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان قد يعود إلى أياكس أمستردام الهولندي.

وبحسب الصحفي عمر حواش الذي يعمل في موقع ”Blaugranagram“، فإن مصادر مقربة من كريستيان إريكسن أكدت له أن اللاعب اتخذ خطواته الأولى نحو العودة إلى أياكس.

وأوضح أن الطاقم الطبي لأياكس فحص حالة إريكسن، وأعطى الضوء الأخضر للمضي قدمًا في إتمام الصفقة.

🚨🇩🇰 Exclusive: Sources close to Christian Eriksen confirm to me that the player has taken his first steps towards a move back to #Ajax Amsterdam. His medical conditions have been checked by Ajax’ medical staff who have given the go-ahead for the move to advance.

