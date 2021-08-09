رياضة

موندو ديبورتيفو: 3 نقاط تؤجل انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2021 17:03 GMT
تاريخ التحديث: 09 أغسطس 2021 17:10 GMT

موندو ديبورتيفو: 3 نقاط تؤجل انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان

ميسي اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ برشلونة برصيد 672 هدفا، في حين صنع 305، بينها 520 مباراة في الدوري الإسباني، سجل فيها 474هدفا، وصنع 217.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، عن تطور جديد بشأن اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة السابق، من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت وسائل إعلام قد كشفت أن ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، حصل على نسخة من عقده مع باريس سان جيرمان أمس الأحد.

لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ قالت إن ميسي لا يزال في منزله في برشلونة لمراجعة عقده مع باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن ممثلي ميسي أكدوا أنباء وصول العقد الخاص بباريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة أن ميسي مازال يحلل ويراجع شروط عقد باريس سان جيرمان؛ لأن هناك بنودا يجب النظر لها بدقة مثل الراتب السنوي، إذ الأرقام المتداولة غير صحيحة.

وأفادت ”موندو ديبورتيفو“ بأن ميسي يدرس أيضًا حقوق الصور، حيث كان يملكها في برشلونة، إضافة إلى ذلك فإن ميسي يتعامل مع شركة ملابس، بينما باريس سان جيرمان متعاقد مع شركة أخرى.

وقالت الصحيفة الشهيرة إن ميسي لن يسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس حتى يوافق والده ومحاموه على عقد باريس سان جيرمان.

وأعلن برشلونة رسميا رحيل ميسي يوم الخميس الماضي، وعقد اللاعب أمس الأحد مؤتمرا صحفيا عاطفيا ودع فيه جماهير النادي الذي حقق معه كل الألقاب الممكنة.

وكان أول ظهور لميسي مع الفريق الأول لبرشلونة لأول مرة عام 2004، تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد، وبات أفضل لاعب في تاريخ النادي على مر العصور.

وقاد ميسي برشلونة للتتويج بـ10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و7 مرات في كأس إسبانيا، و8 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي، كما نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات.

وبات ميسي اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ برشلونة برصيد 672 هدفا، في حين صنع 305، بينها 520 مباراة في الدوري الإسباني، سجل فيها 474هدفا، وصنع 217.

وحال انتقاله إلى باريس سان جيرمان فإن ميسي سيرافق مواطنيه، المدرب ماوريسيو بوكيتينو، وزميله السابق نيمار، ومواطنيه أنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي، ولياندرو باريديس.

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