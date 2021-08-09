بدء إزالة صور ليونيل ميسي من محيط كامب نو (فيديو)

بدأ عمال ملعب ”كامب نو“ في إزالة الملصقات واللافتات العملاقة التي تحمل صور ليونيل ميسي، من جدران الملعب، بعدما أعلن رسميا، مساء الأحد، رحيل النجم الأرجنتيني عن النادي.

ونشر برنامج ”الشيرنغيتو“ الإسباني الشهير فيديو يوضح إزالة اللافتات التي تحمل صور ميسي بعد نهاية علاقته رسميا بالنادي.

وعلق البرنامج الإسباني الشهير عبر تويتر: ”بدء إزالة لافتات وصور ميسي من كامب نو“.

وأعلن برشلونة، مساء الخميس، في بيان رسمي رحيل ميسي بعد 17 عاما من اللعب في الفريق الأول، و20 عاما من التواجد في أسوار النادي؛ بسبب عدم قدرته على تسجيله في رابطة الدوري الإسباني قبل الموسم الجديد، قبل أن يودع ميسي الجماهير في مؤتمر آخر، صباح الأحد، لم يتمالك خلاله دموعه وأجهش بالبكاء في مؤتمره الوداعي.

ولم يتمكن برشلونة من تسجيل ميسي في كشوفاته بعد نهاية عقده في بداية شهر يوليو، رغم التوصل لاتفاق لتخفيض راتبه بنسبة 50% للتوقيع على عقدٍ يمتد حتى عام 2026.

وبحسب التأكيدات الصحفية، فإن باريس سان جيرمان الأقرب للتوقيع مع ميسي كخامس صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان سان جيرمان تعاقد مع جيانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم مجانا، بعد نهاية عقودهم مع ميلان وريال مدريد وليفربول على التوالي، بجانب أشرف حكيمي من إنتر ميلان مقابل 65 مليون يورو.

Retiran los carteles con la imagen de Messi 😞 pic.twitter.com/E6f0haeF9h — 𝙈𝙚𝙨𝙨𝙞𝙖𝙨 𝙁𝙘 🎥🎙 (@VidaBlaugrana2) August 9, 2021

وبحسب ما ذكرته قناة ”كانال بلس“ الفرنسية، فإن الاتفاق الذي تم بين ميسي وسان جيرمان سيتم الكشف عنه اليوم، استعدادا لتقديم ميسي أمام ”برج إيفل“ الشهير، والذي تناقلت العديد من المصادر أن باريس سان جيرمان قام بحجزه لحدث هام في العاشر من أغسطس.

ويقدر راتب ميسي في عقده الجديد مع سان جيرمان بـ40 مليون يورو سنويا.

كما كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“، أن ميسي غادر برشلونة بالفعل، صباح اليوم، وسيصل باريس في وقت الظهيرة، لحسم انتقاله إلى باريس سان جيرمان بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت الشبكة أن ميسي سيصل باريس ما بين الـ 1 والـ 1.30 ظهر اليوم، الإثنين، للانضمام إلى نادي العاصمة الفرنسية.

ومن المقرر أن يخضع ميسي للكشف الطبي، ثم توقيع العقود بشكل رسمي، وبعدها تقديمه أمام وسائل الإعلام.