جماهير إنتر ميلان تهاجم الإدارة خلال ودية بارما بسبب أنباء بيع لوكاكو (فيديو)

وجهت جماهير إنتر ميلان سهام نقدها الشديد ضد إدارة ناديها، خلال المواجهة الودية للفريق ضد بارما، أمس الأحد، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ووفقا لما ذكره موقع ”فوتبول إيطاليا“، فقد تحولت المباراة إلى فرصة للجماهير لتوجيه النقد الشديد والهتافات العدائية ضد مالكي الفريق، بسبب قرارهم ببيع روميلو لوكاكو إلى تشيلسي، حيث لوحوا لهم بالأموال.

ورفع جمهور إنتر الذي تواجد بالمدرجات، رسالة إلى الرئيس ستيفن زانغ، كتبوا فيها: ”زانغ، إذا كنت تريد إنقاذ إنتر، فعليك المغادرة“، ورسالة أخرى: ”زانغ، لقد انتهى الوقت“.

كما ظلوا يهتفون: ”عليك أن تبيع وسنمنحك المال“.

The Inter Milan fans continue to protest against Suning. Waving money about saying "you have to sell, we'll give you the money." Curva Nord doing their bit against the owners, plenty of banners and chants in effect too. pic.twitter.com/bNBeUlhHXM

— Gica (@GicaCALCIO) August 8, 2021