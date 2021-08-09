جماهير إنتر ميلان تهاجم الإدارة خلال ودية بارما بسبب أنباء بيع لوكاكو (فيديو)

وجهت جماهير إنتر ميلان سهام نقدها الشديد ضد إدارة ناديها، خلال المواجهة الودية للفريق ضد بارما، أمس الأحد، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ووفقا لما ذكره موقع ”فوتبول إيطاليا“، فقد تحولت المباراة إلى فرصة للجماهير لتوجيه النقد الشديد والهتافات العدائية ضد مالكي الفريق، بسبب قرارهم ببيع روميلو لوكاكو إلى تشيلسي، حيث لوحوا لهم بالأموال.

ورفع جمهور إنتر الذي تواجد بالمدرجات، رسالة إلى الرئيس ستيفن زانغ، كتبوا فيها: ”زانغ، إذا كنت تريد إنقاذ إنتر، فعليك المغادرة“، ورسالة أخرى: ”زانغ، لقد انتهى الوقت“.

كما ظلوا يهتفون: ”عليك أن تبيع وسنمنحك المال“.

The Inter Milan fans continue to protest against Suning. Waving money about saying "you have to sell, we'll give you the money." Curva Nord doing their bit against the owners, plenty of banners and chants in effect too. pic.twitter.com/bNBeUlhHXM — Gica (@GicaCALCIO) August 8, 2021

ولم يتواجد لوكاكو حتى على مقاعد البدلاء، وهو ما اعتبره الجمهور بمثابة علامة أخرى على قرب انتقاله إلى تشيلسي.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن لوكاكو، البالغ 28 عاما، اقترب كثيرا من تشيلسي مقابل 115 مليون يورو.

وكان الإنتر قد تعاقد مع لوكاكو في صيف عام 2019، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة وصلت قيمتها إلى 80 مليون يورو، حيث بقي موسمين فقط ليعود مرة أخرى لصفوف تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الحالي.

وخاض لوكاكو مع إنتر ميلان 95 مباراة في جميع المسابقات وسجل 64 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة، وتلقى 9 بطاقات صفراء، ونجح في قيادة الفريق لحصد لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي للمرة الأولى بعد غياب 11 عاما، لينهي احتكار يوفنتوس للقب الذي استمر 9 مواسم متتالية.

وارتدى المهاجم البلجيكي قميص تشيلسي في السابق عندما انضم إليه قادما من فريق أندرلخت البلجيكي في صيف عام 2011، حيث خاض 15 مباراة فقط مع البلوز قبل أن يخرج إلى الإعارة إلى أندية وست بروميتش ألبيون وإيفرتون ثم انضم بعد ذلك إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخاض النجم البلجيكى 252 مباراة خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي مع أندية تشيلسي، إيفرتون، وست بروميتش، ألبيون، مانشستر يونايتد، سجل فيها 113 هدفا وقدم 42 تمريرة حاسمة.