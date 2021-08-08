لابورتا يفتح الباب أمام ميسي للعودة إلى برشلونة.. وشكوى للمفوضية الأوروبية لمنع تعاقده باريس سان جيرمان

فتح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني الباب أمام عودة ليونيل ميسي، مرة أخرى في المستقبل بعد رحيله رسميًا عن قلعة الفريق الكتالوني.

وغادر الأرجنتيني الأسطوري برشلونة رسمياً يوم الخميس بعد أن حطم سقف رواتب الليغا أي فرصة لربطه بصفقة جديدة.

لكن الطرفين افترقا على وفاق ومحبة، حيث ترك رئيس النادي لابورتا الباب مفتوحًا لعودة محتملة في المستقبل.

وقال لابورتا على تويتر: ”أتمنى لك ميسي ولأسرتك كل التوفيق، أبواب برشلونة ستكون مفتوحة دائمًا لك. شكرًا لك على كل شيء، يا ليو“.

Desitjo el millor per a tu, Messi, i per a la teva família. Sempre tindràs les portes del Barça obertes. Gràcies per tot, Leo! pic.twitter.com/pL02D83RoP — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) August 8, 2021

كان ميسي على استعداد لتخفيض راتبه بنسبة 50% للبقاء في برشلونة، ولكن حتى إذا تم تنفيذ هذه الصفقة، فسيظل النادي قد تجاوز الحد الأقصى المخصص للراتب.

وأكد ميسي في مؤتمره الصحفي الوداعي العاطفي في كامب نو، الأحد، استعداده لخفض أجره إلى النصف، وقال: ”عرضت تخفيض راتبي بنسبة 50%، لكنهم لم يطلبوا مني أي شيء آخر، الأخبار التي طلبت زيادة 30 في المائة منها هي كذبة، والكثير من الأشياء التي يقولها الناس غير صحيحة.“

شكوى لدى مفوضية الأوروبية لمنع باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي

مع انتهاء قصة ميسي الخيالية في برشلونة أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن المهاجم الأرجنتيني سيبدأ مغامرة جديدة في فرنسا مع باريس سان جيرمان.

صحيفة ”ذا صن“ الإنجليزية أشارت إلى أن مسؤولي باريس سان جيرمان كانوا يخططون للكشف عن ”الصفقة الكبيرة“ لضم ميسي في برج إيفل يوم الإثنين، ولكن في أحدث تطور، أعدت شركة محاماة تمثل شركاء برشلونة شكوى لدى المفوضية الأوروبية لمحاولة منع تحرك ميسي.

تدعي شركة المحاماة أن وضع اللعب المالي النظيف في باريس سان جيرمان أسوأ من وضع برشلونة.

ووفقًا للشكوى لا ينبغي أن يكونوا قادرين على التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا – الذي فاز بـ 35 لقبًا في برشلونة – هذا الصيف.

وقال خوان برانكو أحد أعضاء نادي برشلونة وصاحب الشكوى في بيان رسمي: ”بالنيابة عن شركاء نادي برشلونة، أعدت شركتي شكوى لدى المفوضية الأوروبية ومطالبتها بالتعليق المؤقت أمام المحاكم المدنية والإدارية في فرنسا لمنع باريس سان جيرمان من التعاقد مع ليونيل ميسي“.

وأضاف: ”نسب باريس سان جيرمان من حيث اللعب المالي النظيف أسوأ من نظيرتها في برشلونة، في 2019-2020، كانت نسبة الراتب إلى الدخل في باريس سان جيرمان 99٪، بينما كانت نسبة برشلونة 54٪. وفي الوقت نفسه، زاد الفارق“.

وتابع: ”من غير المتصور أن اللعب المالي النظيف يعمل على تفاقم انجرافات كرة القدم، واستغلال القوى السيادية لكرة القدم، وتشويه المسابقات“.

وترك ميسي برشلونة مع إرث لا يمكن المساس به؛ 35 جائزة، 40 جائزة فردية، 672 هدفًا و305 تمريرة حاسمة.

وأشار ميسي خلال مؤتمره الصحفي إلى أنه يجري محادثات مع باريس سان جيرمان الفرنسي ربما تؤدي لانتقاله إلى العاصمة الفرنسية رغم أنه لم يتخذ بعد قرارا يتعلق بمستقبله.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن ميسي سيسافر إلى باريس في وقت لاحق للخضوع للفحوص الطبية في باريس سان جيرمان مساء الأحد أو صباح الإثنين.

وتعاقد سان جيرمان بالفعل مع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، بما في ذلك الحارس جيانلويغي دوناروما من ميلان وسيرجيو راموس من ريال مدريد وجورجينيو فينالدوم من ليفربول وجميعهم صفقات مجانية. والظهير الأيمن أشرف حكيمي من إنتر ميلان.