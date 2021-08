لابورتا يفتح الباب أمام ميسي للعودة إلى برشلونة.. وشكوى للمفوضية الأوروبية لمنع تعاقده باريس سان جيرمان

فتح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني الباب أمام عودة ليونيل ميسي، مرة أخرى في المستقبل بعد رحيله رسميًا عن قلعة الفريق الكتالوني.

وغادر الأرجنتيني الأسطوري برشلونة رسمياً يوم الخميس بعد أن حطم سقف رواتب الليغا أي فرصة لربطه بصفقة جديدة.

لكن الطرفين افترقا على وفاق ومحبة، حيث ترك رئيس النادي لابورتا الباب مفتوحًا لعودة محتملة في المستقبل.

وقال لابورتا على تويتر: ”أتمنى لك ميسي ولأسرتك كل التوفيق، أبواب برشلونة ستكون مفتوحة دائمًا لك. شكرًا لك على كل شيء، يا ليو“.

Desitjo el millor per a tu, Messi, i per a la teva família. Sempre tindràs les portes del Barça obertes. Gràcies per tot, Leo! pic.twitter.com/pL02D83RoP

— Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) August 8, 2021