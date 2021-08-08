توتنهام وأتلتيكو مدريد قدما عروضا إلى ميسي

أشارت تقارير صحفية أرجنتينية إلى أن توتنهام هوتسبير الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني من بين الأندية التي قدمت عروضا للتعاقد مع ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق.

وأكد ميسي أنه سيترك برشلونة بعد أن قال النادي الكتالوني إنه لا يستطيع تحمل أجر اللاعب الأرجنتيني دون أن يعرض مستقبله للخطر.

جماهير برشلونة تلاحق سيارة ميسي وتهتف باسمه عقب نهاية مؤتمره الوداعي (فيديو) https://t.co/95kcj90VbY pic.twitter.com/Rmv1x1luaW — إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2021

وأشار المهاجم المخضرم إلى أنه يجري محادثات مع باريس سان جيرمان الفرنسي ربما تؤدي لانتقاله إلى العاصمة الفرنسية رغم أنه لم يتخذ بعد قرارا يتعلق بمستقبله.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن ميسي سيسافر إلى باريس في وقت لاحق للخضوع للفحوص الطبية في باريس سان جيرمان مساء الأحد أو صباح الإثنين.

وتعاقد سان جيرمان بالفعل مع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، بما في ذلك الحارس جيانلويغي دوناروما من ميلان وسيرجيو راموس من ريال مدريد وجورجينيو فينالدوم من ليفربول وجميعهم صفقات مجانية. والظهير الأيمن أشرف حكيمي من إنتر ميلان.

لكن وفقا دييغو مونروغ مراسل شبكة ESPNفي الأرجنتين فإن توتنهام هوتسبير وأتلتيكو مدريد كان بين الأندية التي قدمت عرضًا لقائد الأرجنتين.

أكد برشلونة في وقت سابق هذا الأسبوع أن ميسي لن يواصل مسيرته الكروية مع النادي على الرغم من الاتفاق على عقد جديد بسبب لوائح الدوري الإسباني بشأن تسجيل اللاعبين.

"ليكيب" تكشف موعد الفحص الطبي لميسي في باريس سان جيرمان https://t.co/VzQmQ8rlZH pic.twitter.com/JNbTWLvIQ8 — إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2021

ورغم أن ميسي أشار إلى التفاوض مع باريس سان جيرمان، لكنه كشف أيضا عن وجود أندية اخرى مهتمة بالتعاقد معه، وقد ظهر مونروغ على شبكةESPN اليوم وكشف عن أن توتنهام من بين الأندية التي قدمت عرضًا للفائز بالكرة الذهبية ست مرات ، إلى جانب أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان بالطبع.

وقضى ميسي 21 عاما في النادي الكتالوني وأصبح هدافه التاريخي برصيد 682 هدفا، وانفجر في البكاء قبل أن يبدأ كلمته خلال المؤتمرالصحفي وتلقى تحية طويلة من ممثلي وسائل الإعلام ولاعبين حاليين وسابقين بين الحضور.

وحاول ميسي مغادرة برشلونة في أغسطس/ آب 2020 وقدم طلبا رسميا للرحيل بعد انقطاع العلاقات مع رئيس النادي آنذاك جوسيب ماريا بارتوميو لكن خليفته جوان لابورتا، الذي كان شاهدا على قصة صعود اللاعب الأرجنتيني إلى مصاف العظماء، أقنعه بالبقاء.