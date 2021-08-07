سكاي: لوكاكو على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى تشيلسي

كشف الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، فابريزيو رومانو، أن البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم إنتر ميلان، أصبح ”على بعد خطوة واحدة“ من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي.

وقال رومانو عبر حسابه على ”تويتر“، يوم السبت: ”لوكاكو على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى تشيلسي.. التوصل لاتفاق على انتقاله مقابل 115 مليون يورو أصبح قريبا“.

وأضاف: ”اقتربت إدارتي إنتر وتشيلسي من التوصل إلى اتفاق مقابل 115 مليون يورو كرسوم نهائية (لم يتم تضمين أي لاعب في الوقت الحالي)، لوكاكو لديه اتفاق بشروط شخصية مع تشيلسي، سيتقاضى 12 مليون يورو صافيا لكل موسم كراتب“.

Romelu Lukaku now one step away from joining Chelsea. Inter and Chelsea are close to reach the agreement for €115m as final fee [no player included, at the moment]. 🔵 @SkySport #CFC Lukaku has an agreement on personal terms with Chelsea. €12m net per season as salary. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2021

وفشل تشيلسي في محاولتين سابقتين لضم لوكاكو، وتمثلت آخرهما في عرض بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب ماركوس ألونسو.

وفشل لوكاكو البالغ من العمر 28 عاما، في تسجيل أي هدف خلال 15 مباراة خاضها مع تشيلسي، بين عامي 2011 و2014، ويستهدف العودة إلى ملعب ستامفورد بريدج هذا الصيف.

ويريد تشيلسي ضم لوكاكو خلال الـ48 ساعة المقبلة، كي يكون متاحا في مباراة فياريال، الأربعاء المقبل، في إطار مواجهات كأس السوبر الأوروبي.

ويرتبط المهاجم البلجيكي مع إنتر بعقد حتى صيف 2024، ويحصل على راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو.

وكان قد انضم للنيراتزوري قادما من مانشستر يونايتد، في صيف 2019، مقابل 74 مليون يورو، وسجل 64 هدفا خلال 95 مباراة مع الفريق الإيطالي.

يذكر أن النيراتزوري توج الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي، منهيا حقبة احتكار يوفنتوس للقب التي دامت لتسعة مواسم على التوالي.