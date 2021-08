سكاي: لوكاكو على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى تشيلسي

كشف الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، فابريزيو رومانو، أن البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم إنتر ميلان، أصبح ”على بعد خطوة واحدة“ من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي.

وقال رومانو عبر حسابه على ”تويتر“، يوم السبت: ”لوكاكو على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى تشيلسي.. التوصل لاتفاق على انتقاله مقابل 115 مليون يورو أصبح قريبا“.

وأضاف: ”اقتربت إدارتي إنتر وتشيلسي من التوصل إلى اتفاق مقابل 115 مليون يورو كرسوم نهائية (لم يتم تضمين أي لاعب في الوقت الحالي)، لوكاكو لديه اتفاق بشروط شخصية مع تشيلسي، سيتقاضى 12 مليون يورو صافيا لكل موسم كراتب“.

