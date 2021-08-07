موندو ديبورتيفو: ميسي سيحصل على 30 مليون يورو مكافأة انتقال من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور جديد بشأن اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن ميسي سيحصل على 30 مليون يورو علاوة انتقال من باريس سان جيرمان.

وأضافت أن خورخي ميسي وكيل ووالد اللاعب سيسافر إلى باريس، اليوم السبت، إلى باريس لإبرام الاتفاق مع النادي الفرنسي، والذي سيكون لمدة موسمين وموسم ثالث اختياري.

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان ينوي تقديم ميسي يوم الثلاثاء.

ونقلت ”موندو ديبورتيفو“ عن صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن ميسي، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، سيحصل على 40 مليون صافٍ لكل موسم، بالإضافة إلى ذلك، سيتقاضى مكافأة انتقال قدرها 30 مليون يورو.

وأعلن برشلونة، يوم الخميس، رسميًا رحيل ميسي عن كامب نو، بسبب مشاكل مالية وهيكيلية.

وسيمضي ميسي مسيرته في نادٍ غير برشلونة الذي أمضى فيه جميع مسيرته الاحترافية حتى الآن.

حسب آخر الأنباء الواردة من فرنسا، سيتم تقديم ليونيل ميسي لاعبا لنادي باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في حفل ضخم في برج إيفل. pic.twitter.com/riatMGnGWB — إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2021

وكان ميسي قد طلب الرحيل مجانًا عن برشلونة صيف 2020، لكن إدارة جوسيب ماريا بارتوميو طلبت الحصول على قيمة فسخ العقد والتي كانت تبلغ 700 مليون يورو، لكنه الآن سيرحل دون أي مقابل.

فشل سيطارد برشلونة

وانتقد خورخي فالدانو، لاعب ريال مدريد السابق، خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بعد رحيل ميسي عن كامب نو.

وقال فالدانو في تصريحات لإذاعة ”أوندا سيرو“ الإسبانية: ”ميسي كان مرجعًا كاملًا ومطلقًا، لذلك أتوقع عواقب رياضية واقتصادية وخيمة على برشلونة“.

وأضاف: ”رحيل ميسي فاجأني كثيرًا، وبالتأكيد رحيل أفضل المواهب سيؤدي الدوري الإسباني“.

وتابع: ”هذا أسوأ قرار ستتخذه إدارة لابورتا، وسيؤثر على مستقبلها كثيرًا، فالملف الذي كان سيفيده أكثر، أصبح فشلًا سيطارده“.

وظهر ميسي مع الفريق الأول لبرشلونة لأول مرة العام 2004، تحت قيادة المدرب الهولندي فرانك ريكارد، وبات أفضل لاعب في تاريخ النادي على مر العصور.

وقاد ميسي برشلونة للتتويج بـ10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و7 مرات في كأس إسبانيا، و8 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي، كما نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات.

وميسي هو الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ برشلونة برصيد 672 هدفًا، في حين صنع 305 أهداف، بينها 520 مباراة في الدوري الإسباني، سجل فيها 474 هدفًا، وصنع 217.