الصحف الرياضية: برشلونة فوق كل شيء.. نهائي من ذهب.. والذهاب لنهاية الحلم

شكلت تطورات رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة واقترابه من باريس سان جيرمان الفرنسي، ونتائج منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020)، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بنهائي مسابقة كرة القدم بين إسبانيا والبرازيل وتألق كرة اليد الفرنسية للرجال والسيدات في طوكيو وأخبار سوق الانتقالات.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وارتباطه بباريس سان جيرمان وبمستقبل كيليان مبابي ورغبة ريال مدريد في ضمه وكتبت: ”باريس سان جيرمان لديه المفتاح“.

كما تحدثت عن مهاجم المنتخب الأولمبي الإسباني رافا مير وكتبت: ”رافا مير سيلعب في أتلتيكو مدريد“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الرياضيين الإسبانيين في الألعاب الأولمبية الصيفية ونهائي مسابقة كرة القدم بين المنتخب الإسباني الأولمبي والمنتخب البرازيلي وكتبت: ”النهائي الكبير لفريق من ذهب“.

سبورت

ركزت الصحيفة على المؤتمر الصحفي لخوان لابورتا رئيس برشلونة حول رحيل ليونيل ميسي وكتبت: ”لابورتا يشير للجناة تيباس وبارتوميو ويمدح ليونيل ميسي“.

وتحدثت الصحيفة عن مستقبل ليونيل ميسي وكتبت: ”الأرجنتيني محطم ويفكر في مستقبله، باريس سان جيرمان يؤكد بدء المفاوضات واهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان“.

كما اهتمت الصحيفة بالألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020) ومشاركة الرياضيين الإسبان وكتبت: ”كينتيرو فضية في الكاراتيه ومنتخب كرة القدم يلعب من أجل الذهب“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة حول رحيل ميسي وكتبت: ”خوان لابورتا: برشلونة فوق كل شيء“.

كما تحدثت عن فوز كينتيرو لاعب الكاراتيه بميدالية فضية في طوكيو 2020 وكتبت: ”كينتيرو يفوز بفضية الكاراتيه“.

كما اهتمت بنهائي مسابقة كرة القدم في طوكيو بين المنتخب الإسباني ومنتخب البرازيل وكتبت: ”على بعد خطوة من الذهب“.

أس

ركزت الصحيفة على نهائي مسابقة كرة القدم في طوكيو 2020 بين منتخبي إسبانيا والبرازيل وكتبت: ”نهائي من ذهب“.

كما تحدثت عن فوز الإسباني كينتيرو بفضية الكاراتيه في طوكيو وكتبت: ”كينتيرو فضية الكاراتيه“، وأيضا عن نهائي كرة الماء بين إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ولقاء البرونزية في كرة اليد بين المنتخب المصري والمنتخب الإسباني.

الصحيفة اهتمت بمؤتمر خوان لابورتا رئيس برشلونة حول رحيل ليونيل ميسي وكتبت: ”لابورتا: لم نرغب في رهن برشلونة“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل مواجهة ليستر سيتي على كأس الدرع الخيرية وكتبت: ”متوحش حول هاري كين“.

كما اهتمت بفوز الرياضيين البريطانيين بعدة ميداليات ذهبية يوم الجمعة في الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020) وكتبت: ”هذا الشعور بالجمعة الذهبية“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على كرة اليد الفرنسية وتأهل منتخبي الرجال والسيدات للنهائي من أجل الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية وكتبت: ”كرة اليد: إيمان واحد“.

كما تحدثت عن نهائي مسابقة الكرة الطائرة في طوكيو للرجال بين روسيا وفرنسا وكتبت: ”الذهاب لنهاية الحلم“.

الصحيفة اهتمت برغبة باريس سان جيرمان بالتعاقد مع ليونيل ميسي وكتبت: ”باريس سان جيرمان ينطلق نحو ميسي“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إيطاليا بميداليات ذهبية في 100 متر تتابع و20 كيلومتر مشي سيدات في ألعاب القوى وذهبية في الكاراتيه خلال منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية وكتبت: ”تطير“.