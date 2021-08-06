آخر تطورات صفقة انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة ”le parisien“ الفرنسية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اختار اللعب لفريق باريس سان جيرمان بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة وإعلان رحيله بشكل رسمي.

وبحسب الصحيفة فإن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني هو من اتصل بإدارة باريس سان جيرمان مباشرة بعد إعلان برشلونة رحيل قائده بسبب مشكلة سقف الرواتب.

توابع رحيل ميسي.. أغويرو يريد مغادرة برشلونة https://t.co/37CRlmwsEd pic.twitter.com/ObtRcAAKke — إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2021

وأكدت الصحيفة أن خورخي ميسي يتفاوض مباشرة مع القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان من أجل انتقال النجم ليونيل ميسي للعاصمة الفرنسية.

وحسب موقع “ ole“ الأرجنتيني فالمفاوضات جاءت مباشرة بعد إعلان رحيل ميسي عن برشلونة وبدأت الاتصالات الهاتفية بين ممثلي اللاعب وإدارة باريس سان جيرمان حيث تحدث المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو مع خورخي ميسي مباشرة.

باريس سان جيرمان يريد ميسي دون التفريط في مبابي.. وهذه دوافع اكتمال الصفقة https://t.co/zdFiAB32xf pic.twitter.com/LB9FdQFrxE — إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2021

وحسب الموقع الأرجنتيني، فإن المفاوضات بين الجانبين تقدمت بشكل كبير والحديث حاليا عن الراتب السنوي ومدة العقد.

وأكد موقع “ ole“ أن ليونيل ميسي لازال حزينا لقرار رحيله عن برشلونة لكنه معجب بمشروع باريس سان جيرمان الفرنسي كما أن تواجد عدة لاعبين من مستوى كبير وبعضهم أصدقاؤه أو مواطنوه كالبرازيلي نيمار والأرجنتينيان أنخل دي ماريا وباريديس والإيطالي ماركو فيراتي بالإضافة للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يعتبر من عشاق النجم الأرجنتيني.

ومن المحتمل أن يعلن باريس سان جيرمان التعاقد رسميا مع ليونيل ميسي يوم 10 من الشهر الحالي، وسط توقعات بأن يكون الإعلان على شكل حركة تسويقية فريدة من نوعها.

وكانت تقارير إعلامية أشارت لتواجد الطائرة الخاصة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أهبة الاستعداد للرحيل في مطار برشلونة مع توقع السفر لمدينة نيس الفرنسية للقاء مسؤولي باريس سان جيرمان مباشرة.

إعلامي إسباني: أمير قطر يعطي الضوء الأخضر للخليفي بالتعاقد مع ميسي https://t.co/MlK9Gycrgy pic.twitter.com/dBCPZeXsk3 — إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2021

من جهتها، قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن ميسي في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وقضى ميسي مسيرته الاحترافية بالكامل في برشلونة، حيث انضم للنادي وعمره 13 عاما وسجل 672 هدفا في 778 مباراة في المسابقات كافة منذ مباراته الأولى في 2003.

وسيبدأ باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي على ملعب تروا الصاعد حديثا لدوري الأضواء اليوم السبت.