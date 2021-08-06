توابع رحيل ميسي.. أغويرو يريد مغادرة برشلونة

كشفت تقارير صحفية كتالونية أن كون أغويرو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، غاضب للغاية من إدارة النادي بعد إعلان رحيل ليونيل ميسي.

باريس سان جيرمان يريد ميسي دون التفريط في مبابي.. وهذه دوافع اكتمال الصفقة https://t.co/zdFiAB32xf pic.twitter.com/LB9FdQFrxE — إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2021

وفجر نادي برشلونة كبرى مفاجآت سوق الانتقالات بعدما أعلن رحيل ليونيل ميسي عن النادي لعدم قدرة النادي على تجديد عقده لأمور اقتصادية.

وبحسب La Porteria الكتالونية فإن النادي وعد أغويرو إبان التفاوض معه للتوقيع أنه سيلعب بجوار ليونيل ميسي.

إعلامي إسباني: أمير قطر يعطي الضوء الأخضر للخليفي بالتعاقد مع ميسي https://t.co/MlK9Gycrgy pic.twitter.com/dBCPZeXsk3 — إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2021

ويرتبط أغويرو بصداقة كبيرة مع ميسي. ويعد اللعب بجوار ميسي أحد أهم أسباب انتقال أغويرو لبرشلونة، وقبوله تخفيض راتبه لإتمام الصفقة.

وبحسب نفس التقرير، يقوم سيرجيو أغويرو ومحاموه حاليا بمراجعة شروط العقد الموقع مع برشلونة قبل بضعة أسابيع لمغادرة النادي هذا الصيف.

وبات الشعور لدى محيط أغويرو أن ”مستقبله في برشلونة لا يبدو جيدا“.

وانتقل أغويرو منذ أسابيع قليلة إلى برشلونة بعد رحلة طويلة مع مانشستر سيتي حقق خلالها نجاحا كبيرا.

ولم يلعب أغويرو أي مباراة مع برشلونة حتى الآن.

وبات ليونيل ميسي قريبا من التوقيع مع باريس سان جيرمان بحسب تقارير عالمية متطابقة.