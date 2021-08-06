باريس سان جيرمان يريد ميسي دون التفريط في مبابي.. وهذه دوافع اكتمال الصفقة

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن نادي باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، دون التفريط في خدمات نجم الفريق كيليان مبابي.

وحتى اللحظة يرفض مبابي فكرة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما دفع نحو إمكانية بيعه هذا الصيف تمهيدا لقدوم ميسي بعدما أصبح متاحا في سوق الانتقالات مجانا.

وأعلن برشلونة أمس عدم قدرته على تجديد عقد ميسي، ما يعني رحيل النجم الأرجنتيني عن كامب نو بعد مسيرة حافلة.

إعلامي إسباني: أمير قطر يعطي الضوء الأخضر للخليفي بالتعاقد مع ميسي https://t.co/MlK9Gycrgy pic.twitter.com/dBCPZeXsk3 — إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2021

وردا على إمكانية بيع مبابي لقدوم ميسي، قال بوكيتينو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة ضاحكا: ”لا“.

وشددت ماركا على أن النادي الفرنسي يرغب في وجود ميسي مع مبابي ونيمار في فريق واحد، حيث يعمل محامو النادي حاليا على دراسة قانونية ضم ميسي دون تعرض النادي لعقوبات اقتصادية بسبب سقف الرواتب.

ويعتقد مسؤولو باريس سان جيرمان أن الفوائد الاقتصادية لضم ميسي ستفوق تكاليف الصفقة.

دوافع ميسي

وأشارت ماركا إلى أن دوافع ميسي في الانتقال نحو باريس سان جيرمان باتت واضحة للغاية حاليا، حيث إن النادي الفرنسي هو الوحيد القادر حاليا على التعاقد معه، بعد انسحاب مانشستر سيتي من الصفقة.

وقال بيب غوارديولا، اليوم الجمعة، إن سيتي لن يتعاقد مع ميسي.

واستكملت ماركا: ميسي يرغب حاليا في منح باريس سان جيرمان أول دوري أبطال أوروبا في تاريخه.

وتابعت: ”وجود نيمار يعد دافعا آخر لإنجاح الصفقة“.

وكان الإعلامي الإسباني فرانسيس أغيلار قد كشف عن منح تميم بن حمد أمير قطر ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، الضوء الأخضر لإتمام صفقة ميسي للنادي المملوك للدوحة.