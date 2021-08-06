رياضة

غوارديولا يرد على إمكانية تعاقد مانشستر سيتي مع ميسي
تاريخ النشر: 06 أغسطس 2021 12:46 GMT
تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2021 13:10 GMT

غوارديولا يرد على إمكانية تعاقد مانشستر سيتي مع ميسي

ميسي لعب تحت قيادة غوارديولا 219 مباراة، سجل فيها النجم الأرجنتيني 211 هدفا وقدم 94 تمريرة حاسمة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ردَّ المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على إمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رحل بشكل رسمي عن برشلونة، أمس الخميس.

وقال غوارديولا، اليوم الجمعة: ”لا نفكر إطلاقًا بالتعاقد مع ليونيل ميسي“.

وأضاف غوارديولا: “ رحيل ميسي كان مفاجأة، خوان لابورتا (رئيس برشلونة) كان واضحا بشأن الأسباب اليوم، كمشجع للنادي كنت أودّ لو أنه ينهى مسيرته مع النادي، أنا ممتن لأكثر اللاعبين الاستثنائيين الذين رأيتهم في حياتي“.

وتابع: ”ميسي أفضل لاعب شاهدته في حياتي، لقد ساعدني كثيراً وساعد برشلونة، كنّا مقتنعين بأن ميسي سيستمر مع برشلونة“.

وعمل ميسي وبرشلونة أربعة مواسم، حقق خلالها نجاحات لافتة كان أبرزها التتويج بالسداسية التاريخية موسم 2008/2009.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن ميسي لعب تحت قيادة غوارديولا 219 مباراة، سجل فيها النجم الأرجنتيني 211 هدفا وقدم 94 تمريرة حاسمة.

ويعد غوارديولا أكثر مدرب يلعب ميسي تحت قيادته.

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