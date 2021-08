غوارديولا يرد على إمكانية تعاقد مانشستر سيتي مع ميسي

ردَّ المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على إمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رحل بشكل رسمي عن برشلونة، أمس الخميس.

وقال غوارديولا، اليوم الجمعة: ”لا نفكر إطلاقًا بالتعاقد مع ليونيل ميسي“.

وأضاف غوارديولا: “ رحيل ميسي كان مفاجأة، خوان لابورتا (رئيس برشلونة) كان واضحا بشأن الأسباب اليوم، كمشجع للنادي كنت أودّ لو أنه ينهى مسيرته مع النادي، أنا ممتن لأكثر اللاعبين الاستثنائيين الذين رأيتهم في حياتي“.

وتابع: ”ميسي أفضل لاعب شاهدته في حياتي، لقد ساعدني كثيراً وساعد برشلونة، كنّا مقتنعين بأن ميسي سيستمر مع برشلونة“.

وعمل ميسي وبرشلونة أربعة مواسم، حقق خلالها نجاحات لافتة كان أبرزها التتويج بالسداسية التاريخية موسم 2008/2009.

🗣"What happened in the last year was really not good, but I have gratitude for the most extraordinary player I have seen in my life."

