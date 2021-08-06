نيمار يعرض الرقم 10 على ميسي

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عرض التنازل عن رقمه 10 لصديقه ليونيل ميسي حتى يحثه على الموافقة للانتقال للنادي الفرنسي، لكن قائد الأرجنتين رفض ذلك.

وقالت محطة ”RMC“ الفرنسية إن باريس سان جيرمان يعمل من أجل ضم ميسي بما في ذلك بعض لاعبيه المؤيدين لذلك.

وفي محاولة لإقناع ميسي بالتوقيع مع باريس سان جيرمان ذهب نيمار إلى حد عرضه ترك رقمه 10 لزميله السابق، لكن ميسي رفض حتى لو انتهى به الأمر بالتعاقد مع وصيف بطل الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وقالت صحيفة ”لوباريزيان“ إن مسؤولي باريس سان جيرمان يجهزون خطة مالية للتعاقد مع ميسي الذي انفصل عن برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الذي يمثل ميسي اتصل بسان جيرمان للتحدث حول انتقال محتمل للاعب الأرجنتيني إلى نادي العاصمة الفرنسية.

ويبذل موظفو نادي العاصمة الفرنسية كل ما في وسعهم الآن لتحقيق هذا الهدف، رغم الصعوبات المالية، ولكن الأمر يتم تداوله بالفعل في مقر النادي.

وفي العام 2017، كان لباريس سان جيرمان نفس السعي عندما تعلق الأمر بضم نيمار وكيليان مبابي، وفي ذلك الوقت، أراد الجميع توخي الحذر لحين إتمام المهمة.

وانضم ميسي البالغ من العمر 34 عامًا إلى برشلونة، وكان يبلغ من العمر 13 عامًا وهو هداف النادي عبر العصور والأكثر مشاركة في المباريات، حيث أحرز 672 هدفًا في 778 مباراة بجميع المسابقات.

وكان لاعب منتخب الأرجنتين حرًا وبإمكانه التفاوض للانتقال لأندية أخرى بعد انتهاء عقده، في يونيو/ حزيران الماضي، لتنتهي مسيرة استمرت 21 مع النادي الإسباني.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال خوان لابورتا رئيس برشلونة إن النادي لم يملك أي خيار سوى عدم تجديد عقد ميسي بسبب لوائح اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري.

وأشار لابورتا إلى أن برشلونة وميسي أرادا التوقيع على عقد جديد، لكن الرواتب تمثل 110% من إيرادات النادي الحالية وهو ما يعني أن النادي ينفق أكثر من المتوقع وهي مخاطرة مالية.

وقال لابورتا إنه من أجل التوصل إلى طلبات الليغا كان يجب عليه الموافقة على عملية إعادة رهن النادي بشكل أساس، وهو ما كان سيؤثر على النادي على مدار 50 عامًا المقبلة من حيث حقوق البث التلفزيوني.