رياضة

هل عودة ميسي إلى برشلونة ممكنة؟
تاريخ النشر: 06 أغسطس 2021 12:18 GMT
تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2021 13:05 GMT

هل عودة ميسي إلى برشلونة ممكنة؟

العديد من التقارير الإسبانية كشفت أن ميسي بات قريبا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي للعب مجددا مع زميله السابق البرازيلي نيمار في وجود مواطنيه أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

رد خوان لابورتا رئيس برشلونة على التقارير التي تحدثت عن إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى النادي الكتالوني رغم إعلان رحيله رسميا أمس الخميس.

وأكد لابورتا أن المفاوضات مع ليونيل ميسي انتهت، وأشار إلى أن النجم الأرجنتيني ترك تاريخا للنادي الكتالوني.

وقال لابورتا الذي عاد لرئاسة برشلونة في مارس الماضي: ”حقبة جديدة بدأت الآن وهي ما بعد ميسي ونريدها أن تكون ناجحة“.

وأضاف: ”من دون ميسي سيستمر برشلونة في النجاح وحصد الألقاب، فعلنا الأفضل من أجل برشلونة“.

وأعلن برشلونة أمس الخميس رحيل ميسي الذي يبلغ من العمر 34 عاما بسبب الظروف المالية للنادي، رغم أنهما كانا قريبين من التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة يوم 30 يونيو الماضي علما أنه أمضى جميع مسيرته الاحترافية حتى الآن في كامب نو، لكنه سيمضي ما تبقى من مسيرته في ناد آخر.

وكشفت العديد من التقارير الإسبانية أن ميسي بات قريبا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، للعب مجددا مع زميله السابق، البرازيلي نيمار، في وجود مواطنيه أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس.

ووضع نيمار، عبر حسابه على شبكة ”إنستغرام“، إعجابًا على صورة له وهو يعانق ميسي الذي يرتدي قميص باريس سان جيرمان نشرتها شبكة ”تي إن تي سبورتس“.

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