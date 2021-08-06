هل عودة ميسي إلى برشلونة ممكنة؟

رد خوان لابورتا رئيس برشلونة على التقارير التي تحدثت عن إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى النادي الكتالوني رغم إعلان رحيله رسميا أمس الخميس.

وأكد لابورتا أن المفاوضات مع ليونيل ميسي انتهت، وأشار إلى أن النجم الأرجنتيني ترك تاريخا للنادي الكتالوني.

وقال لابورتا الذي عاد لرئاسة برشلونة في مارس الماضي: ”حقبة جديدة بدأت الآن وهي ما بعد ميسي ونريدها أن تكون ناجحة“.

الشرينغيتو: ميسي يبلغ لاعبي باريس سان جيرمان بقبول عرض النادي الفرنسي https://t.co/eAR3TpYV84 pic.twitter.com/r4RtjBdpp4 — إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2021

وأضاف: ”من دون ميسي سيستمر برشلونة في النجاح وحصد الألقاب، فعلنا الأفضل من أجل برشلونة“.

وأعلن برشلونة أمس الخميس رحيل ميسي الذي يبلغ من العمر 34 عاما بسبب الظروف المالية للنادي، رغم أنهما كانا قريبين من التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة يوم 30 يونيو الماضي علما أنه أمضى جميع مسيرته الاحترافية حتى الآن في كامب نو، لكنه سيمضي ما تبقى من مسيرته في ناد آخر.

وكشفت العديد من التقارير الإسبانية أن ميسي بات قريبا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، للعب مجددا مع زميله السابق، البرازيلي نيمار، في وجود مواطنيه أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس.

ووضع نيمار، عبر حسابه على شبكة ”إنستغرام“، إعجابًا على صورة له وهو يعانق ميسي الذي يرتدي قميص باريس سان جيرمان نشرتها شبكة ”تي إن تي سبورتس“.