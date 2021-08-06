لابورتا: الوضع المالي لبرشلونة أسوأ من المتوقع والنادي أهم من الجميع

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة، اليوم الجمعة، إن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لم يملك أي خيار سوى عدم تجديد عقد ليونيل ميسي بسبب لوائح اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري.

وأشار لابورتا إلى أن برشلونة وميسي أرادا التوقيع على عقد جديد، لكن الرواتب تمثل 110% من إيرادات النادي الحالية، وهو ما يعني أن النادي ينفق أكثر من المتوقع وهي مخاطرة مالية.

وأبلغ لابورتا مؤتمرًا صحفيًا:“ النادي أهم من أي شيء حتى أهم من أفضل لاعب في العالم“.

وانضم ميسي إلى برشلونة وعمره 13 عامًا، وهو هداف النادي عبر العصور، والأكثر مشاركة في المباريات، حيث أحرز 672 هدفًا في 778 مباراة بجميع المسابقات.

وكان لاعب منتخب الأرجنتين حرًا، وبإمكانه التفاوض للانتقال إلى أندية أخرى بعد انتهاء عقده، في يونيو/ حزيران، لتنتهي مسيرة استمرت 21 مع النادي الإسباني.

وفي يناير/ كانون الثاني، قالت صحيفة ”إلموندو“ إن عقد ميسي الأخير الذي تم توقيعه، في 2017، هو الأعلى في الرياضة على الإطلاق.

❝𝗪𝗲 𝗻𝗲𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗲𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹𝗹𝘆 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗸𝗳𝘂𝗹 𝘁𝗼 [𝗟𝗲𝗼].❞ — @JoanLaportaFCB pic.twitter.com/qkfYDekUDn — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2021

وأوضح لابورتا أن برشلونة توصل إلى اتفاقين مع ميسي، أولهما التجديد لعامين على أن يتم دفع الراتب على مدار 5 أعوام، والاتفاق الثاني كان لخمسة مواسم.

وأضاف لابورتا أن النادي لم يستطع التوقيع بسبب لوائح اللعب المالي لرابطة الدوري، وأنه رفض الموافقة على اقتراح رابطة الدوري بشأن استثمارات الأسهم الخاصة من ”شركة سي.في.سي“ من أجل الإبقاء على اللاعب الأرجنتيني.

وقال لابورتا إنه من أجل التوصل إلى طلبات رابطة الدوري كان يجب عليه الموافقة على عملية إعادة رهن النادي بشكل أساس، وهو ما كان سيؤثر على النادي على مدار 50 عامًا المقبلة من حيث حقوق البث التلفزيوني.

وأضاف:“ لا يمكن تعريض المؤسسة لخطر أكبر“.

وكشف لابورتا أن الخسائر المالية للنادي كانت ضعف المتوقع جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأبلغ الصحفيين قائلًا:“ يجب علينا المضي قدمًا، ولن نحاول التوصل إلى حل لتطبيق معايير رابطة الدوري بتعريض النادي لخطر على مدار 50 عامًا المقبلة“.

وأشار رئيس برشلونة إلى أن الوضع المالي للنادي الذي ورثه من الإدارة السابقة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو كان ”أسوأ كثيرًا“ مما توقع.

وقال:“ قلت إننا سنفعل ما في وسعنا للإبقاء على ميسي في برشلونة في نطاق الوضع المالي للنادي“.

وتابع:“ توصلنا إلى اتفاق، لكننا لم نستطع التوقيع الرسمي بسبب الوضع المالي للنادي، وهو ما يعني أننا لا نستطيع تسجيل اللاعب بسبب سقف الرواتب، ولا أريد الاستمرار في الحديث عن الموقف الذي ورثناه، وقرارات كارثية تم اتخاذها في الماضي، انتقلنا من سيئ إلى أسوأ“.