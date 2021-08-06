الشرينغيتو: ميسي أبلغ لاعبي باريس سان جيرمان بقبول عرض النادي الفرنسي

قال برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أعلن برشلونة رسميا، رحيله عن النادي، أمس الخميس، أبلغ عددا من لاعبي باريس سان جيرمان، بوجهته.

وقال البرنامج الشهير إن ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، قريب جدًا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وأضاف ”ميسي أبلغ العديد من لاعبي باريس سان جيرمان أنه سيوافق على عرض النادي الفرنسي هذا الصيف“.

🚨🚨 ¡EXCLUSIVA de @JuanfeSanzPerez! 🚨🚨 ‼ "MESSI ha transmitido a varios JUGADORES del PSG que va a ACEPTAR la OFERTA de PARÍS" ¡Vente ya a #ChiringuitoMessi! pic.twitter.com/EaRHwKjXRc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 6, 2021

من جهته ذكر برنامج ”كواترو“ الإسباني، أن ميسي تحدث مع مواطنه ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، أمس الخميس، بعد تأكد رحيل اللاعب عن برشلونة.

وأوضح البرنامج، أنه بعد اتصال ميسي وبوكيتينو بدأ باريس سان جيرمان التفاوض مع ممثلي ميسي لحسم الصفقة.

وأكد البرنامج، أن باريس سان جيرمان قدم لميسي كل الضمانات ضد المشاكل الضريبية والقانونية التي عانى منها اللاعب لسنوات في إسبانيا.

ويرتبط ميسي بعلاقة مميزة مع عدد من لاعبي باريس سان جيرمان، وأبرزهم البرازيلي نيمار، الذي رافقه 4 مواسم في برشلونة.

كما يملك ميسي علاقة مميزة مع مواطنيه أنخيل دي ماريا، ولياندرو باريديس، حيث يلعبون معا في المنتخب الأرجنتيني وتوجوا قبل أسابيع بلقب كوبا أمريكا.

وسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع ميسي الصيف الماضي، بعدما طلب اللاعب الأرجنتيني من إدارة برشلونة السابقة الرحيل عن كامب نو مجانا، وهو ما تم رفضه.

وفي مارس الماضي، ذكرت قناة ”TNT sportbrazil“ البرازيلية أن أحد لاعبي باريس سان جيرمان قال لزملائه في غرفة الملابس بعد إقصاء برشلونة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا: ”هذه آخر مرة سيكون ميسي منافسا لنا“ في إشارة إلى أن ميسي سينضم للفريق الفرنسي الموسم القادم.

🗞️ "MESSI, MUY CERCA DEL PSG" 🚨 Las EXCLUSIVAS de @jpedrerol y @JuanfeSanzPerez, en la PORTADA de @elchiringuitotv pic.twitter.com/qurBrfqK8J — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 6, 2021

وقبل أيام نشر نيمار صورة جماعية له مع ميسي ودي ماريا وباريديس إلى جانب ماركو فيراتي، وهو ما اعتبر تلميحا باقتراب التعاقد مع ميسي.

في المقابل تحدثت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن الوجهة المحتملة لميسي بعد إعلان رحيله عن برشلونة، الذي أمضى فيه جميع مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وأكدت الصحيفة أن خيار باريس سان جيرمان كان الأفضل في الفترة السابقة وقبل إعلان رحيل ميسي، لكن حاليا تغير الوضع وأصبح خيار رحيل النجم الأرجنتيني لباريس صعبا لعدة أسباب.

وبحسب ”ماركا“ فإن السبب الأول أن الأولوية لإدارة باريس سان جيرمان هي تجديد عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي، وهو أيضا أولوية في قطر ولم يكونوا على علم بالقنبلة التي كانت على وشك السقوط برحيل ميسي.

والسبب الثاني هي الوضعية الاقتصادية لباريس سان جيرمان، حيث يعيش النادي أزمة بسبب تأثير فيروس كورونا، وقدم للمديرية العامة للرقابة والإدارة في فرنسا تقريره المالي حسب ما كشفت عنه صحيفة ”ليكيب“ ويتضمن عجزا يصل إلى 200 مليون يورو.

هل سيلعب ميسي بجوار رونالدو في يوفنتوس؟ https://t.co/vBZA7HP3YS pic.twitter.com/3sh044P4v4 — إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2021

وكان العجز السابق 120 مليون يورو في الموسم قبل الماضي، وتبقى مهمة إدارة باريس سان جيرمان هي بيع لاعبين بمبلغ 180 مليون يورو لإيجاد توازن مالي في ظل صعوبة المهمة حاليا، حيث لم يجن سوى 7 ملايين من بيع لاعب واحد.

وبالإضافة لكلفة تجديد عقد مبابي فإن باريس سان جيرمان صرف 70 مليون يورو لشراء الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، كما تعاقد مجانا مع الإسباني سيرجيو راموس براتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو، وتعاقد أيضا مجانا مع الهولندي جورجينيو فينالدوم والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما برواتب سنوية عالية.

صدمة جديدة.. تسجيل صفقات نادي برشلونة غير مضمون https://t.co/ShQXEKR57m pic.twitter.com/MYGpqLhfDX — إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2021

والسبب الثالث هو ارتفاع الضرائب في فرنسا، وهي الأعلى في دول الاتحاد الأوروبي، حيث سيكلف راتب صافٍ يبلغ 30 مليون يورو فريقه 70 مليون يورو في المجموع تشمل الضرائب.

كما استبعدت ”ماركا“ احتمال انتقال ميسي للدوري الأمريكي للمحترفين، رغم أنه كان متفقا مع برشلونة للرحيل إلى أمريكا ليكون أيضا سفيرا للفريق، لكن رحيله عن الفريق الكتالوني يدفعه للبقاء في أوروبا، واللعب على المستوى العالي لموسمين إضافيين.