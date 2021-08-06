الصحف الرياضية: برشلونة يتيح هروب ميسي.. ليونيل مكتئب.. ووجهته المحتملة

شكل إعلان نادي برشلونة، رسميا، رحيل نجمه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي والوجهة الجديدة للاعب بعيدا عن كامب نو، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما تحدثت الصحف عن معارضة ريال مدريد وبرشلونة اتفاق رابطة الدوري الإسباني مع صندوق الاستثمار الدولي، ونتائج منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية ”طوكيو 2020“.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على إعلان برشلونة رسميا رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: ”برشلونة يتيح الهروب لميسي“.

كما تحدثت عن معارضة ريال مدريد وبرشلونة لاتفاق رابطة الدوري الإسباني مع صندوق استثمار دولي وكتبت: ”برشلونة وريال مدريد يخططان للتنديد بالاتفاق بين رابطة الدوري وCVC“.

الصحيفة اهتمت بفوز إسبانيا بميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكتبت: ”يا له من تعجل“.

كما اهتمت بإعلان فالنتينو روسي اعتزاله سباقات موتو جي بي وكتبت: ”وداعا روسي“.

وركزت الصحيفة على إعلان برشلونة رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكتبت: ”دراما: ميسي يرحل“ و“ميسي مكتئب ومحيطه متفاجئ“ و“وجهته المحتملة“.

كما كتب الصحفي لويس ماسكارو: ”نريد معرفة الحقيقة كاملة“.

الصحيفة اهتمت بحصول إسبانيا على ميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية الصيفية، وكتبت: ”طوكيو 2020: ذهبيتان لإسبانيا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إعلان برشلونة رسميا رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: ”قنبلة: ميسي يرحل“.

كما تحدثت عن فوز إسبانيا بذهبيتين في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وكتبت: ”يوم من ذهب“.

الصحيفة اهتمت بإعلان الإيطالي فالنتينو روسي اعتزاله سباقات موتو جي بي بنهاية الموسم الحالي، وكتبت: ”روسي يعلن اعتزاله“.

أس

ركزت الصحيفة على إعلان برشلونة رحيل نجمه ليونيل ميسي رسميا، وكتبت: ”لن يستمر“.

كما تحدثت عن نتائج الرياضيين الإسبان في أولمبياد طوكيو 2020، وكتبت: ”ميداليتان من ذهب“ وعن تأهل منتخب إسبانيا لكرة الماء للسيدات لنهائي المسابقة، وخسارة منتخب كرة اليد في نصف النهائي، والذي سيواجه مصر على ميدالية برونزية، وحظوظ الرياضيين الإسبان في منافسات، يوم الجمعة.

الصحيفة اهتمت بإعلان فالنتينو روسي اعتزاله سباقات موتو جي بي، وكتبت: ”فالنتينو روسي يعلن اعتزاله: وداعا أسطورة سوبر“.

كما اهتمت بتصريحات لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد حول عودة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز فرنسا بميدالية ذهبية في الكاراتيه، وتأهل منتخبات فرنسا لكرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة للنهائي من أجل الفوز بالميداليات الذهبية، في منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية، وكتبت: ”الرأس في النجوم“.

الصحف الإيطالية



توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إيطاليا بعدة ميداليات في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وكتبت: ”مسيرة انتصارات“.

كما تحدثت عن قرار فالنتينو روسي اعتزال سباقات موتو جي بي بنهاية الموسم الحالي، وكتبت: ”تستحق أن تكون أسطورة“.

كما اهتمت برحيل ميسي عن برشلونة، وأخبار سوق الانتقالات، وكتبت: ”لا يمكننا الاحتفاظ بك: وداعا ميسي“ و“إنتر ميلان يضغط من أجل بيلوتي“ و“يوفنتوس 48 ساعة وبيانيتش يمكن أن تعود“.

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على إعلان الإيطالي فالنتينو روسي اعتزاله سباقات موتو جي بي في نهاية الموسم، وكتبت: ”مثلك لا أحد يستحق“.

كما تحدثت عن تألق الرياضيين الإيطاليين في أولمبياد طوكيو 2020، وحصولهم على عدة ميداليات يوم الخميس، وكتبت: ”مسيرة انتصارات“.

الصحيفة اهتمت برحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، وكتبت: ”ميسي يبتعد“.

كما اهتمت بسوق الانتقالات، وتطورات رحيل روميلو لوكاكو عن إنتر ميلان.