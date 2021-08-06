هل سيلعب ميسي بجوار رونالدو في يوفنتوس؟

قال حسين ياسين مراسل شبكة beIN SPORTS في إيطاليا، إن يوفنتوس لا يستطيع التعاقد مع ليونيل ميسي للعب إلى جوار منافسه السابق في الليغا كريستيانو رونالدو.

وأعلن برشلونة، أن هدافه التاريخي البالغ من العمر 34 عاما ولاعبه الأسطوري سيغادر النادي رغم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن تمديد عقده، لكن الاتفاق فشل في اللحظات الأخيرة.

وأصبح ميسي لاعبا حرا وبإمكانه التفاوض للانتقال لأندية أخرى بعد انتهاء عقده في يونيو/ حزيران الماضي، رغم أن خوان لابورتا رئيس النادي أعلن في أكثر من مناسبة أن اللاعب يريد الاستمرار لحين اعتزاله.

وأضاف ياسين في بث مباشر للشبكة من إيطاليا، أنه على الورق يمكن أن يكون ميسي زميلا لرونالدو في نهاية مسيرتهما، لكنه حلم مستحيل التحقيق.

وأضاف ”يوفنتوس لا يملك أي نقطة منطقية مثل التي يملكها باريس سان جيرمان، ورغم ذلك يوفنتوس توجد شركة كبيرة خلفه، لكن ميزانيته الحالية لا تمكنه من دفع راتب ضخم لرونالدو ثم ميسي في نهاية مسيرة كل منهما.

وتابع ”هذا الحلم يراود جماهير يوفنتوس أن يكون ميسي زميلا لرونالدو، لكن يوفنتوس يعاني من أزمة مالية صعبة زادها راتب رونالدو الضخم. لكن يجب أن نترك هذا الحلم مطروحا إن لم يكن ميسي قد اتفق بالفعل مع نادٍ آخر سواء باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، لكن مشاهدة ميسي وكريستيانو في فريق واحد أمر يستحق الحلم“.

للتاريخ 💔💔.. التغريدة التي لن ينساها جمهور برشلونة

رحيل ليونيل ميسي عن كامب نو 💔 pic.twitter.com/Hqbwmpzv4F — إرم سبورت (@EremSports) August 5, 2021

وكان من المتوقع أن يوقع ميسي، الذي قضى مسيرته بأكملها في برشلونة، على عقد يمتد خمس سنوات مع النادي الكتالوني ويتضمن تخفيض راتبه بنسبة 50%.

لكن حدوث خلافات في التفاوض بين خورخي ميسي والد قائد الأرجنتين ووكيل أعماله مع مسؤولي النادي الكتالوني أثرت على التفاوض؛ ليخرج برشلونة ببيانه المثير للجدل الذي حسم الأمر على الفور، لكن دون أن ينهيه.

وحاول ميسي مغادرة برشلونة في أغسطس/ آب 2020، وقدم طلبا رسميا للرحيل بعد انقطاع العلاقات مع رئيس النادي آنذاك جوسيب ماريا بارتوميو.

وانضم ميسي إلى أكاديمية الناشئين في برشلونة في سن 13، وأصبح الهداف التاريخي للنادي، وأكثر اللاعبين مشاركة بقميصه برصيد 672 هدفا في 778 مباراة بجميع المسابقات، لكنه بات متاحا مجانا قبل انطلاق موسم 2021-2022.