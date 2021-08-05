من سيرتدي الرقم 10 بعد رحيل ميسي عن برشلونة؟

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن رابطة الليغا لا تسمح بحجب أرقام اللاعبين، ما يعني أن القميص رقم 10 الخاص بليونيل ميسي في برشلونة لن يتم حجبه بعد بيان النادي الكتالوني بإعلان فشل مفاوضات تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي.

وأعلن برشلونة أن لاعبه الأسطوري سيغادر النادي رغم توصل الطرفين لاتفاق لتجديد عقده، لكن بسبب صعوبات اقتصادية وهيكلية توقفت المفاوضات وسيرحل اللاعب عن النادي.

وأصبح ميسي (34 عاما) متاحا مجانا وبإمكانه التفاوض للانتقال لأندية أخرى بعد انتهاء عقده في يونيو/ حزيران الماضي وذلك لأول مرة في مسيرته الطويلة.

وورث ميسي الرقم 10 في 2008 بعد رحيل صديقه البرازيلي رونالدينيو، ورغم أن هذا القميص ارتداه العديد من اللاعبين المهمين الآخرين من قبل، لكن لم يكن له مثل هذه الأهمية في تاريخ النادي.

وستكون رغبة العديد من جماهير وقادة برشلونة حجب الرقم وتخليده مدى الحياة في كامب نو، لكن رابطة الليغا لا تسمح بذلك ليصبح هذا الرقم مثارا للجدل في الفترة المقبلة نظرا لتوقع حدوث صراع بين اللاعبين على من يرتديه.

راديو كتالونيا يتحدث عن "شيء خفي" في بيان رحيل ميسي https://t.co/UUDofaf9a1 pic.twitter.com/ZHp9dLGNwX — إرم سبورت (@EremSports) August 5, 2021

حجب الرقم بشروط قاسية

وتمت مناقشة إمكانية سحب رقم في الليغا في عدة مناسبات في السنوات الأخيرة. في بعض الأحيان، لأسباب حزينة، كما حدث عندما قرر إشبيلية وإسبانيول أنه لا ينبغي لأي شخص آخر ارتداء الرقمين ”16“ و ”21“ للرحيل المحزن لأنطونيو بويرتا وداني جاركي على التوالي.

وفي حالات أخرى، كان ذلك بسبب مسيرة مذهلة مع النادي مثلما حدث في ريال مدريد عندما فكر في سحب رقم 7 بعد انتقال راؤول غونزاليس إلى شالكه بعد 16 موسمًا ناجحًا في النادي الملكي.

ومع ذلك، فإن لوائح الرابطة تمنع إزالة الأرقام، عكس ما يحدث في الدوري الإيطالي والهولندي على سبيل المثال، حيث يمكن للفرق ارتداء الأرقام من 1 إلى 99. لكن في إسبانيا يجب على الفرق الاحتفاظ بالأرقام من 1 إلى 25 للاعبي الفريق الأول ومن 26 إلى 50 للاعبي الفريق الثاني.

لكن إذا قرر برشلونة سحب الرقم 10 فسيتعين عليه تقليص قائمته إلى 24 لاعبا فقط بدون رقم 10 أو لاعب يرتدي هذا الرقم، وقد استسلم إشبيلية وارتدى العديد من لاعبيه رقم ”16“، وفي المقابل يكافئ إسبانيول اللاعب الشاب الذي يصعد إلى الفريق الأول بالرقم ”21“ الخاص بجاركي، وقد حدث ذلك مع مارك روكا.

وسيكون الرقم ”10“ هو الرقم الذي سيؤثر بشكل كبير على من يجرؤ على تحمله في برشلونة، فيوجد سيرجيو أغويرو، الوافد الجديد الذي يملك تاريخا طويلا يمكن تحمل هذا الرقم كما فعل في أندية أخرى، ويمكنه الحصول على مباركة صديقه ميسي للقيام بذلك.

كما يمكن للهولندي ممفيس ديباي الوافد الجديد أيضا ارتداء هذا الرقم مع ارتياح أنطوان غريزمان مع الرقم 7، لكن توجد العديد من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنادي بارتداء المهاجم الشاب أنسو فاتي لهذا الرقم ليكون خليفة ميسي بعد تعافيه من إصابته الحالية.