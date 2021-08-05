راديو كتالونيا يتحدث عن "شيء خفي" في بيان رحيل ميسي

قالت محطة ”راديو كتالونيا“ الإذاعية المقربة من نادي برشلونة إن الطريقة التي أعلن بها برشلونة بيانه لرحيل قائده ليونيل ميسي تخفي شيئا ما.

وأضافت المحطة الإذاعية عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“: ”كل شيء كان مفاجئًا للغاية. كل شيء حول ميسي يمكن أن يكون له جزء ثانٍ وثالث“.

وأشارت المحطة في هذه التغريدة إلى أن الأمور لم تحسم بعد بمجرد صدور بيان برشلونة، الذي أعلن فيه فشل مفاوضات تجديد عقد هدافه التاريخي.

النادي الأقرب للتعاقد مع ميسي بعد إعلان رحيله عن برشلونة https://t.co/wBgVuOJll6 pic.twitter.com/5U0rK8IUtK — إرم سبورت (@EremSports) August 5, 2021

ويبدو أن بيان برشلونة الذي ظهر على عجل ودون سابق إنذار موجه بشكل كبير إلى خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا، الذي يصر على موقفه بعدم التساهل مع برشلونة بشأن سقف الرواتب لتمرير تجديد عقد ميسي.

وأشارت المحطة إلى أن برشلونة يضغط على رابطة الليغا بإعلان رحيل ميسي؛ لأنه يدرك تماما أن رحيل الهداف التاريخي للنادي وأهم لاعبي الليغا والعالم حاليا سيؤثر لا شك على الدوري الإسباني ككل ماليا واقتصاديا، ما سيؤثر بالطبع على نجاح خطط تيباس للارتقاء بالمسابقة.

وأعلن برشلونة في وقت سابق اليوم أن هدافه التاريخي، البالغ من العمر 34 عاما، ولاعبه الأسطوري سيغادر النادي رغم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن تمديد عقده، لكن الاتفاق فشل في اللحظات الأخيرة.

وأصبح ميسي لاعبا حرا وبإمكانه التفاوض للانتقال لأندية أخرى بعد انتهاء عقده في يونيو/ حزيران الماضي، رغم أن خوان لابورتا رئيس النادي أعلن في أكثر من مناسبة أن اللاعب يريد الاستمرار لحين اعتزاله.

وكان من المتوقع أن يوقع ميسي، الذي قضى مسيرته بأكملها في برشلونة، على عقد يمتد خمس سنوات مع النادي الكتالوني ويتضمن تخفيض راتبه بنسبة 50%.

لكن حدوث خلافات في التفاوض بين خورخي ميسي والد قائد الأرجنتين ووكيل أعماله مع مسؤولي النادي الكتالوني أثرت على التفاوض، ليخرج برشلونة ببيانه المثير للجدل الذي حسم الأمر على الفور، لكن دون أن ينهيه.

وحاول ميسي مغادرة برشلونة في أغسطس/ آب 2020، وقدم طلبا رسميا للرحيل بعد انقطاع العلاقات مع رئيس النادي آنذاك جوسيب ماريا بارتوميو.

وانضم ميسي إلى أكاديمية الناشئين في برشلونة في سن 13، وأصبح الهداف التاريخي للنادي وأكثر اللاعبين مشاركة بقميصه برصيد 672 هدفا في 778 مباراة بجميع المسابقات، لكنه بات متاحا مجانا قبل انطلاق موسم 2021/2022.