رد فعل ميسي بعد علمه بفشل تجديد عقده مع برشلونة

قالت محطة راديو ”كتالونيا“ الإذاعية إن ليونيل ميسي متأثر للغاية لعدم استمراره في برشلونة نادي طفولته، الذي أبلغ والده ووكيل أعماله خورخي ميسي باستحالة تسجيله في قائمة الفريق في الليغا نظرا لشروط سقف الرواتب التي حددها خافيير تيباس رئيس الليغا.

للتاريخ 💔💔.. التغريدة التي لن ينساها جمهور برشلونة

رحيل ليونيل ميسي عن كامب نو 💔 pic.twitter.com/Hqbwmpzv4F — إرم سبورت (@EremSports) August 5, 2021

وأضافت المحطة ذاتها أن خوان لابورتا رئيس النادي سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة، من المرجح أن يشير فيه إلى الصعوبات التي وضعتها رابطة الليغا في طريق تجديد عقد الهداف التاريخي للنادي، باعتبارها المسؤولة عن رحيل اللاعب عن النادي والليغا، ما سيؤثر على المسابقة ماليا واقتصاديا وإعلاميا.

وشددت المحطة على أن الشخص الحقيقي المسؤول عن رحيل ميسي هو الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، الذي تسبب في وجود أزمة مالية طاحنة في النادي أدت إلى وصوله لما هو فيه من أزمة سقف الرواتب مع الليغا.

وما يؤكد عدم وضوح الرؤية بشأن تجديد عقد ميسي، اتفاق الطرفين على بيانات العقد الذي تمت صياغته بالفعل، حسب جوردي باستي مقدم برنامج ”El món a “ في RAC1.

وقال باستي إن بيان برشلونة يثير الكثير من الشكوك والعديد من الأسئلة المفتوحة. رغم أن ميسي لم يقل أي شيء بعد، ولا أي شخص من حوله.

وأضاف: ”نحن في القرن الحادي والعشرين، في عصر الاتصالات، لا يمكنك أن تعلن أن أفضل لاعب في التاريخ يرحل بمجرد بيان. أطلب من رئيس برشلونة تسجيل مقطع فيديو أو أطلب من شخص ما أن يخرج للحديث عما حدث“.

وأشارت المحطة إلى أن ميسي مستاء بشدة لأنه جاء من إجازته في جزيرة إيبيزا من أجل تجديد العقد والبقاء في برشلونة، وبالتالي لا يمكن أن يتحدث حاليا عن رحيله إلى نادٍ آخر، رغم إبداء باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي رغبتهما سابقا في التعاقد معه الصيف الحالي.

وجاء بيان برشلونة بعد 24 ساعة فقط من وصول اللاعب إلى برشلونة وكان كل شيء يشير إلى أن التوقيع وشيك، بعد اتفاق الليغا مع صندوق استثماري، الأمر الذي يعني في المقابل ضخ الملايين لبرشلونة.

النادي الأقرب للتعاقد مع ميسي بعد إعلان رحيله عن برشلونة https://t.co/wBgVuOJll6 pic.twitter.com/5U0rK8IUtK — إرم سبورت (@EremSports) August 5, 2021

وفي الإطار ذاته، أشارت المحطة ذاتها إلى صورة التقطت لميسي قبل أيام مع صديقيه نيمار وأنخيل دي ماريا وماركو فيراتي لاعبي باريس سان جيرمان، وربما كانت تمهد لرحيله عن برشلونة.

وأصبح ميسي (34 عاما) متاحا مجانا وبإمكانه التفاوض للانتقال لأندية أخرى بعد انتهاء عقده في يونيو/ حزيران الماضي، رغم تأكيدات برشلونة المتواصلة بأنه سيستمر مع الفريق.

وكان من المتوقع أن يوقع ميسي، الذي قضى مسيرته بأكملها في برشلونة، عقدا لمدة خمس سنوات في برشلونة، يتضمن تخفيض راتبه بنسبة 50%.