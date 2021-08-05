النادي الأقرب للتعاقد مع ميسي بعد إعلان رحيله عن برشلونة

بعد أن كانت جماهير نادي برشلونة تترقب تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فوجئت ببيان النادي الذي أعلن فيه رسميا رحيل الهداف التاريخي للنادي، اليوم الخميس.

وكانت المشاكل الاقتصادية لبرشلونة العامل الأساسي في تجديد عقد ميسي الذي انتهى يوم 30 يونيو الماضي.

وبات الحديث الآن عن وجهة ميسي الجديدة، بعد أن أمضى مسيرته الاحترافية في كامب نو معقل برشلونة.

وبما أن عقد ميسي مع برشلونة انتهى، فإن انتقاله إلى أي نادٍ سيكون مجانا، لكن التكلفة الكبيرة التي سيتكبدها ناديه الجديد هي راتب اللاعب.

ومع احتفاظ ميسي بقدراته التهديفية العالية رغم بلوغه 34 عاما، فإنه يبدو أن الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو مانشستر سيتي الإنجليزي القرار الأكثر منطقية.

وارتبط ميسي كثيرا بالانتقال إلى أحد الناديين الصيف الماضي، بعد أن طلب الرحيل عن برشلونة بشكل مجاني قبل أن تفشل خطته.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان هو الخيار الأول أمام ميسي، وأضافت أن النادي الفرنسي دائما ما كان ينظر إلى ميسي باعتباره توقيعًا استراتيجيًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الذي يمكن أن يقدمه باريس سان جيرمان لميسي سيكون مماثلاً لما كان يتوقعه اللاعب من برشلونة.

لكن تقارير إنجليزية لم تستبعد أيضا انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي للعمل مجددا مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بعد أن عملا معا لأربعة مواسم في برشلونة، حققا خلالها نتائج مذهلة كان أبرزها التتويج بالسداسية التاريخية موسم 2008/2009.

وكان نيمار قد نشر، يوم أمس الأربعاء، صورة تجمعه إلى جانب صديقه وزميله السابق ميسي إلى جانب لاعبين من باريس سان جيرمان، هم أنخيل دي ماريا وليوناردو باريديس وماركو فيراتي، وكتب: ”الأصدقاء“.

وقالت شبكة ”سبورت إيطاليا“ إن اجتماع برشلونة وميسي، عصر اليوم الخميس، شهد توترا كبيرا.

وأوضحت الشبكة أن سببين وراء تعقد مفاوضات برشلونة وميسي، الأول هو المشاكل المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، وهو ما يتطلب من برشلونة تقليص فاتورة الأجور بشكل أكبر، حتى بعد أن وافق ميسي على تخفيض راتبه بنسبة 50%.

والسبب الثاني عدم رضا ميسي وخيبة أمله من الفريق الحالي، وأشارت إلى أن ميسي غاضب من الاتجاه الذي سلكه الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، وأضافت أن ميسي لن يلزم نفسه بفريق ضعيف.

وكان برشلونة قد تعاقد مع المهاجمين الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والهولندي ممفيس ديباي، والمدافع الإسباني إريك غارسيا، لكن يبدو أن ذلك لم يرضِ ميسي.