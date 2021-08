رسميا.. برشلونة يعلن رحيل ميسي

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا يعلن فيه رحيل أسطورته ليونيل ميسي عن الفريق.

وقال برشلونة في بيانه: ”يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه، ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية“.

وأضاف: ”على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين برشلونة وميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، لن يكون من الممكن إضفاء الطابع الرسمي بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا، لذا نأسف إعلان انتهاء رحلة ليو ميسي مع نادي برشلونة“.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona

