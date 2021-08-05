RAC 1: ميسي أخبر برشلونة أنه لن يجدد عقده

قالت إذاعة ”RAC 1“ الكتالونية إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أخبر برشلونة، أمس الأربعاء، بأنه لن يُجدد عقده؛ لأن لديه شكوكا بالمشروع الرياضي والوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني.

وفي الوقت نفسه، تردد أن ميسي غاضب أيضًا من الاتجاه الذي سلكه الفريق تحت قيادة المدير الفني الهولندي رونالد كومان، ولن يلزم نفسه بفريق ضعيف فنيا وغير قادر على المنافسة على الألقاب.

وبات ميسي من جديد في مرمى أندية باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، بعدما أبديا رغبتيهما في التعاقد مع قائد الأرجنتين من قبل.

ESPN.. برشلونة قد يلعب دون ليونيل ميسي وصفقاته الجديدة حتى يناير 2022 https://t.co/9oE2fHroH2 pic.twitter.com/JXA84THMuI — إرم سبورت (@EremSports) July 23, 2021

وكانت عملية تجديد عقد ميسي في طريقها على المسار الصحيح، وكان الاتفاق كاملا تقريبا يوم الأربعاء، ولم يكن هناك سوى لقاء واحد بين خورخي ميسي والد ووكيل أعمال اللاعب وخوان لابورتا رئيس برشلونة، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وبدء إجراءات التجديد بالفعل.

لكن هذا الاجتماع بين خورخي ميسي ورئيس نادي برشلونة أسفر عن نقطة خلاف تسببت في تعثر المفاوضات وتوقفها، خاصة فيما يتعلق بين مصالح اللاعب والنادي.

فريق ضعيف

وكان من بين العوامل المتعددة والمعقدة التي دفعت ميسي لرفض التجديد، عدم تحرك برشلونة للتعاقد مع الدولي الأرجنتيني كريستيانو روميرو.

وبالنسبة لميسي كان التعاقد مع مواطنه خطوة حاسمة لتعزيز قدرات الفريق والحفاظ على تنافسيته الموسم المقبل، وهو ما بات محل شك بالفعل في ظل عدم وجود ما يكفي من أموال لإبرام صفقات جديدة.

وكان توتنهام هوتسبير أسرع في التحرك نحو اللاعب، وكان هذا الخلاف هو الحجر الأول لتحريك جبل تجديد عقد ميسي مع برشلونة.

تحديات جديدة تنتظر ميسي حال تجديد تعاقده مع برشلونة https://t.co/H8f1FtT536 pic.twitter.com/GZzPi5hpXx — إرم سبورت (@EremSports) July 18, 2021

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إنه حدث ”تغير جذري“ في قضية تجديد عقد قائد برشلونة، حيث وصلت المفاوضات التي بدت محسومة قبل أيام إلى نقطة اللاعودة، التي يبدو أنه من المستحيل حلها.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار أن قائد الأرجنتين بات أبعد من أي وقت مضى عن البقاء في النادي الكتالوني، ولابورتا رئيس برشلونة يعرف ذلك ويفترض هذا الموقف.

تخفيض جديد للراتب

وفي الواقع، فإن هذه حقيقة تدركها عدة مستويات من قادة النادي بالفعل، ويدركون كيف وصلت المفاوضات إلى هذه المرحلة إثر الاجتماع مع خورخي ميسي، حيث يتردد أن لابورتا طالب بتخفيض جديد في قيمة راتب ميسي، الذي وافق بالفعل على تقاضي نصف راتبه؛ من أجل تقليص فاتورة رواتب اللاعبين في النادي.

وبمجرد اتخاذ قرار تجميد التفاوض مع ميسي رسميًا، ستتغير خطة برشلونة بشكل جذري، إذ إن الضرورة الملحة لتقليص كتلة رواتب اللاعبين تقف عائقا أمام التجديد، وكذلك التخطيط لصفقات الصيف الحالي والموسم التالي أيضا.

وكان أداء الرئيس التنفيذي لبرشلونة، فيران ريفرتر، حاسمًا في العملية برمتها، على الرغم من أنه الآن سيتولى المهمة المعقدة لشرح آخر تطورات التفاوض مع ميسي للنادي وجماهيره، والتي تفهم الكثير عن الأهداف أكثر من الحسابات والبيانات المالية.

برشلونة في موقف صعب

وتطلب تجديد عقد ميسي جهدًا أجبر النادي على إضعاف الفريق وتقليل التنافسية، وعلاوة على ذلك إذا استسلموا للضغط ورفضوا اتفاق رابطة الليغا مع CVC فإن وضعهم سيصبح أكثر تعقيدًا، لتبدو مثل هذه المهمة المستحيلة (تجديد عقد ميسي) وهم في هذه المرحلة.

وأعلنت رابطة الليغا، يوم الأربعاء، الاتفاق مع بنك (CVC) الدولي لضخ مليارين و700 مليون يورو للبطولة الإسبانية وللأندية.

وقال لابورتا، يوم الإثنين الماضي، إن مفاوضات تجديد العقد تتقدم بشكل جيد مع الهداف التاريخي للنادي الذي انتهى عقده في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وأصبح لاعبا حرا الآن.

لكن وسائل إعلام أشارت إلى أن برشلونة عرض عليه التجديد لخمس سنوات مع خفض راتبه، ويأمل النادي في أن يساعد ذلك في الالتزام بمتطلبات اللعب المالي النظيف في الدوري.

وفاز ميسي (34 عاما) بلقبه الدولي الأول مع الأرجنتين الشهر الماضي عندما تغلب منتخب بلاده على البرازيل في نهائي كأس كوبا أمريكا، واختير أفضل لاعب في البطولة مناصفة مع نيمار، بعد أن تقاسم صدارة قائمة الهدافين بأربعة أهداف.