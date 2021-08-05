مصر تسقط أمام فرنسا وتواجه الخاسر من الدنمارك وإسبانيا على برونزية اليد في طوكيو

خسر منتخب مصر لكرة اليد، أمام نظيره الفرنسي 27-23 في نصف نهائي منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو.

وقدم حارس مرمى منتخب فرنسا جيرار، مباراة بطولية بـ14 إنقاذا، ليقود بلاده إلى المنافسة على الميدالية الذهبية.

يحيى خالد 🇪🇬 يشعل المباراة 🔥 🔴 تابعوا معنا مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو#Tokyo2020 | #TokyoOlympic pic.twitter.com/NlbmW87Q6L — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2021

وستلعب فرنسا أمام الفائز من الدنمارك وإسبانيا، على الميدالية الذهبية، فيما ستعلب مصر أمام الخاسر من بين المنتخبين على الميدالية البرونزية.

ومصر هي أول منتخب إفريقي وعربي يخوض نصف نهائي الألعاب الأولمبية، في منافسات كرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بين مصر وفرنسا 13-13.