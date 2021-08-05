رياضة

مصر تسقط أمام فرنسا وتواجه الخاسر من الدنمارك وإسبانيا على برونزية اليد في طوكيو
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2021 9:46 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2021 11:15 GMT

مصر تسقط أمام فرنسا وتواجه الخاسر من الدنمارك وإسبانيا على برونزية اليد في طوكيو

ستعلب مصر أمام الخاسر من نفس المنتخبين على الميدالية البرونزية.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

خسر منتخب مصر لكرة اليد، أمام نظيره الفرنسي 27-23 في نصف نهائي منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو.

وقدم حارس مرمى منتخب فرنسا جيرار، مباراة بطولية بـ14 إنقاذا، ليقود بلاده إلى المنافسة على الميدالية الذهبية.

وستلعب فرنسا أمام الفائز من الدنمارك وإسبانيا، على الميدالية الذهبية، فيما ستعلب مصر أمام الخاسر من بين المنتخبين على الميدالية البرونزية.
ومصر هي أول منتخب إفريقي وعربي يخوض نصف نهائي الألعاب الأولمبية، في منافسات كرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بين مصر وفرنسا 13-13.

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