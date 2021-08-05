الصحف الرياضية: اتفاق وشيك مع ميسي.. وتحول في يوفنتوس

شكلت نتائج منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 ونصف نهائي بعض الرياضات الجماعية وأهمها في كرة اليد مواجهة فرنسا لمنتخب مصر وفي كرة السلة مواجهة سلوفينيا لمنتخب فرنسا العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بوصول ميسي إلى برشلونة لإنهاء إجراءات تجديد عقده وعودة كريم بنزيما لتدريبات ريال مدريد ورغبة روميلو لوكاكو في مغادرة إنتر ميلان والعودة لتشيلسي وأخبار سوق انتقالات الأندية الأوروبية ونتائج اللقاءات الودية والعقد الكبير الذي أبرمته رابطة الدوري الإسباني مع صندوق استثماري أمريكي ونسبة عودة الجماهير للملاعب في بداية الدوري الإسبانية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نتائج الرياضيين الإسبان في الألعاب الأولمبية الصيفية وحصول الثنائي جوردي كسامار ونيكو رودريغيز على برونزية في رياضة الشراع وكتبت: ”سنكون غطاء الصفحة الأولى لماركا لا؟“.

كما تحدثت عن عقد رابطة الدوري الإسباني مع صندوق استثمار أمريكي وكتبت: ”تمطر ملايين من رابطة الدوري الإسباني“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وكتبت: ”ميسي هنا: اتفاق وشيك“.

كما اهتمت بعودة كريم بنزيما لتدريبات ريال مدريد وكتبت: ”كريم بنزيما القائد الثاني عاد للتدريبات“.

سبورت

ركزت الصحيفة على وصول ليونيل ميسي إلى برشلونة لتجديد عقده وكتبت: ”النجم الأرجنتيني في برشلونة لإنهاء تجديد عقده“.

الصحيفة تحدثت عن فوز ثنائي إسباني بميدالية برونزية في منافسات الشراع بالألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وكتبت: ”برونزية لكسامار ورودريغيز“.

الصحيفة اهتمت بخسارة برشلونة أمام ريد بول سالزبورغ في لقاء ودي 2-1 وكتبت: ”3-5-2 تعود لخلط أوراق برشلونة“.

كما اهتمت بعودة الجماهير لملاعب كرة القدم الإسبانية وكتبت: ”الدوري الإسباني يبدأ بحضور الجماهير بنسبة 40 في المئة في الملاعب“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وكتبت عن الخسارة أمام سالزبورغ في لقاء ودي: ”صيف قصير“ وعن مستقبل ليونيل ميسي: ”ميسي في برشلونة لإنهاء عودته“.

كما اهتمت بالاتفاق بين رابطة الدوري الإسباني وصندوق استثمار دولي لدعم الأندية وكتبت: ”برشلونة سيتوصل بأكثر من 250 مليون يورو تساعده في قضية قانون اللعب المالي النظيف“.

الصحيفة اهتمت ببرونزية الشراع التي حصلت عليها إسبانيا في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 وكتبت: ”برونزية في البحر“.

آس

ركزت الصحيفة على العقد المالي الكبير الذي وقعته رابطة الدوري الإسباني مع صندوق استثماري دولي وكتبت: ”حقن الملايين بالنسبة لرابطة الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن نتائج الرياضيين الإسبان في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 وكتبت: ”البحر يعطي برونزية جديدة“ و“ كرة الماء تواصل المنافسة على ميداليات“.

الصحيفة اهتمت بنسبة عودة الجماهير للملاعب في بداية الدوري الإسباني وكتبت: ”الجماهير تعود للملاعب بنسبة 40 في المئة في البداية ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاءات ونتائج الرياضات الجماعية الفرنسية في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 وكتبت عن نصف نهائي مسابقة كرة السلة بين فرنسا وسلوفاكيا: ”عبقري في طريقهم“ وعن لقاء منتخب فرنسا ومصر في نصف نهائي مسابقة كرة اليد: ”في متناول اليد“.

كما تحدثت عن تأهل منتخب فرنسا لكرة السلة للسيدات لنصف نهائي على حساب إسبانيا وتأهل منتخب فرنسا لكرة اليد للسيدات لنصف النهائي على حساب منتخب هولندا وكتبت: ”نصيبهم من الكعكة“.

كما اهتمت بحصول منتخب فرنسا على برونزية في منافسات الشراع سيدات وكتبت: ”برونزية بالنسبة للميدالية رقم 25“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الرحيل عن إنتر ميلان والعودة لتشيلسي وكتبت: ”لوكاكو: أريد تشيلسي“.

كما اهتمت بفوز منتخب إيطاليا بذهبية لسباق الدراجات في الحلبة وكتبت: ”الرائع 4“.

الصحيفة اهتمت بأخبار الأندية الإيطالية ولقاءاتها الودية ومنها خسارة ميلان أمام فالنسيا بضربات الترجيح.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إيطاليا بذهبية الفرق مطاردة في الدراجات الهوائية بالصالة ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 وكتبت: ”ظاهرة“.

الصحيفة اهتمت بسوق الانتقالات في الأندية الإيطالية وكتبت عن يوفنتوس :“ تحول في يوفنتوس: يتراجع عن بيانيتش “ وعن إنتر ميلان كتبت: ”لوكاكو نحو تشيلسي، إنتر ميلان يرغب في زاباتا“.