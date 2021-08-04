رياضة

سكاي: لوكاكو يطالب إنتر ميلان بالموافقة على عرض لتشيلسي
تاريخ النشر: 04 أغسطس 2021 19:05 GMT
تاريخ التحديث: 04 أغسطس 2021 19:30 GMT

سكاي: لوكاكو يطالب إنتر ميلان بالموافقة على عرض لتشيلسي

لوكاكو شارك في 15 مباراة مع البلوز وقدّم فيها تمريرة حاسمة واحدة ولم يسجل أي هدف.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، إن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو طلب من إنتر ميلان السماح له بالعودة إلى تشيلسي.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورت“ إن تشيلسي قدم عرضًا جديدًا لإنتر ميلان للحصول على خدمات لوكاكو، رغم رفض عرضين سابقين.

ووفقًا للشبكة، فإن لوكاكو طلب من إنتر ميلان الموافقة على عرض تشيلسي للعودة إلى ستامفورد بريدج.

وانضم لوكاكو، البالغ من العمر 28 عامًا، من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان صيف العام 2019 مقابل 74 مليون يورو.

ويريد تشيلسي تعزيز الخط الهجومي لتشكيلة مدربه الألماني توماس توخيل، خاصة بعد رحيل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو إلى ميلان.

من جهته ذكر موقع ”توتو ميركاتو“، أن تشيلسي يريد تسريع عملية التعاقد مع لوكاكو، بسبب رغبة البلوز بإتاحة الفرصة لتوخيل بالاعتماد على لوكاكو في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع فياريال، يوم الأربعاء 11 أغسطس.

وقالت ”سكاي سبورت“ إن إنتر ميلان رفض عرضًا بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني، والإسباني ماركوس ألونسو مقابل التنازل عن لوكاكو.

وأضافت أن تشيلسي مصمم على إعادة التعاقد مع لوكاكو، ويمكن أن يكون عرضًا تتراوح قيمته بين 94 مليون جنيه إسترليني و102 مليون جنيه إسترليني مقنعًا لإدارة إنتر ميلان، ورئيسه ستيفين زهانغ.

وقبل أشهر قال لوكاكو عن تشيلسي: ”لا أملك شيئًا سوى الحب، منحوني فرصة للحضور للدوري الإنجليزي الممتاز كطفل“.

وأضاف: ”لا يمكنك الحصول على كل شيء في الحياة، وأنا ممتن بذلك، وسعيد لأن التجربة أوصلتني إلى ما أنا عليه اليوم“.

وانضم لوكاكو لتشيلسي، صيف 2011، قادمًا من آندرلخت البلجيكي مقابل 15 مليون يورو، ثم انتقل بنظام الإعارة إلى ويستهام وإيفرتون، قبل أن ينتقل إلى الأخير بنظام الانتقال الدائم، صيف 2014، مقابل 35 مليون يورو، ومنه إلى مانشستر يونايتد.

وشارك لوكاكو في 15 مباراة مع البلوز، قدم فيها تمريرة حاسمة واحدة، ولم يسجل أي هدف.

وسجل لوكاكو مع إيفرتون 87 هدفًا، وصنع 29 في 166 مباراة، وانضم لمانشستر يونايتد مقابل 84 مليون يورو، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان مقابل 74 مليون يورو.

وسجل لوكاكو 64 هدفًا، وصنع 16 خلال 95 مباراة مع إنتر ميلان، وقاده إلى المباراة النهائية للدوري الأوروبي في الموسم الأول، والتتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وسيكون رحيل لوكاكو عن إنتر ميلان ضربة جديدة للفريق بعد رحيل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

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