سكاي: لوكاكو يطالب إنتر ميلان بالموافقة على عرض لتشيلسي

قالت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، إن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو طلب من إنتر ميلان السماح له بالعودة إلى تشيلسي.

وذكرت شبكة ”سكاي سبورت“ إن تشيلسي قدم عرضًا جديدًا لإنتر ميلان للحصول على خدمات لوكاكو، رغم رفض عرضين سابقين.

ووفقًا للشبكة، فإن لوكاكو طلب من إنتر ميلان الموافقة على عرض تشيلسي للعودة إلى ستامفورد بريدج.

⚽️🥅 لوكاكو يحسن استغلال هفوة دفاعية تقديرية من سيمينوف ليفتتح التسجيل#يورو2020 | #بلجيكا_روسيا pic.twitter.com/3iey1cIlkN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 12, 2021

وانضم لوكاكو، البالغ من العمر 28 عامًا، من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان صيف العام 2019 مقابل 74 مليون يورو.

ويريد تشيلسي تعزيز الخط الهجومي لتشكيلة مدربه الألماني توماس توخيل، خاصة بعد رحيل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو إلى ميلان.

من جهته ذكر موقع ”توتو ميركاتو“، أن تشيلسي يريد تسريع عملية التعاقد مع لوكاكو، بسبب رغبة البلوز بإتاحة الفرصة لتوخيل بالاعتماد على لوكاكو في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع فياريال، يوم الأربعاء 11 أغسطس.

🔥 الشوط الأول: إنتر 2-2 كروتوني ⚽️🥅 لمن فاته هدف إنتر الثاني عن طريق الثلاثي المرعب لوكاكو، نيكولو باريلا ولاوتارو مارتينيز تابع الأستوديو الآن قبيل الشوط الثاني على HD1 📺#الدوري_الإيطالي | #إنتر_كروتوني pic.twitter.com/Irbzeq8kJU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2021

وقالت ”سكاي سبورت“ إن إنتر ميلان رفض عرضًا بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني، والإسباني ماركوس ألونسو مقابل التنازل عن لوكاكو.

وأضافت أن تشيلسي مصمم على إعادة التعاقد مع لوكاكو، ويمكن أن يكون عرضًا تتراوح قيمته بين 94 مليون جنيه إسترليني و102 مليون جنيه إسترليني مقنعًا لإدارة إنتر ميلان، ورئيسه ستيفين زهانغ.

وقبل أشهر قال لوكاكو عن تشيلسي: ”لا أملك شيئًا سوى الحب، منحوني فرصة للحضور للدوري الإنجليزي الممتاز كطفل“.

وأضاف: ”لا يمكنك الحصول على كل شيء في الحياة، وأنا ممتن بذلك، وسعيد لأن التجربة أوصلتني إلى ما أنا عليه اليوم“.

وانضم لوكاكو لتشيلسي، صيف 2011، قادمًا من آندرلخت البلجيكي مقابل 15 مليون يورو، ثم انتقل بنظام الإعارة إلى ويستهام وإيفرتون، قبل أن ينتقل إلى الأخير بنظام الانتقال الدائم، صيف 2014، مقابل 35 مليون يورو، ومنه إلى مانشستر يونايتد.

وشارك لوكاكو في 15 مباراة مع البلوز، قدم فيها تمريرة حاسمة واحدة، ولم يسجل أي هدف.

وسجل لوكاكو مع إيفرتون 87 هدفًا، وصنع 29 في 166 مباراة، وانضم لمانشستر يونايتد مقابل 84 مليون يورو، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان مقابل 74 مليون يورو.

وسجل لوكاكو 64 هدفًا، وصنع 16 خلال 95 مباراة مع إنتر ميلان، وقاده إلى المباراة النهائية للدوري الأوروبي في الموسم الأول، والتتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وسيكون رحيل لوكاكو عن إنتر ميلان ضربة جديدة للفريق بعد رحيل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.