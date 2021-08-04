إنتر ميلان يكشف حالة كريستيان إريكسن بعد ظهوره الأول في النادي

كشف إنتر ميلان في بيان رسمي، أصدره، يوم الأربعاء، عن تفاصيل الحالة الصحية للدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب الفريق، حيث شهد مران اليوم ظهوره الأول بالنادي، بعد إصابته بأزمة قلبية في بطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020“.

وسقط إريكسن في مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات من ”يورو 2020“ بين الدنمارك وفنلندا، وأظهرت الفحوصات أن اللاعب قد عانى من أزمة قلبية كادت أن تودي بحياته لولا سرعة علاجه داخل أرض الملعب.

وشدد النادي الإيطالي، في بيانه، أن ”إريكسن قد زار هذا الصباح مركز التدريب في إنتر ميلان وقابل المديرين والمدربين وزملاءه في الفريق الأول“.

وأضاف البيان أن ”حالة إريكسن النفسية والبدنية ممتازة، وسيتبع الدنماركي برنامجًا علاجيًا بناءً على ما نصحه به الأطباء في الدنمارك في الأسابيع الماضية“.

ووفقا لقوانين لعبة كرة القدم في إيطاليا، فلن يكون بوسع النجم الدنماركي خوض المباريات مع ناديه إنتر ميلان قبل نزع جهاز تنظيم ضربات القلب.

وحال رفض الطاقم الطبي نزع الجهاز، سيكون إريكسن مجبرا على مغادرة الفريق الإيطالي، واللعب في دوري آخر تسمح اتحاداتها للاعبين بمزاولة نشاطهم وهم يحملون جهاز تنظيم ضربات القلب.

يذكر أيضا أنه حال رفض إريكسن مغادرة إنتر ميلان فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ سيتكفل بدفع راتب اللاعب حتى نهاية عقده مع بطل الدوري الإيطالي.

وانضم إريكسن إلى إنتر في يناير 2020، قادمًا من توتنهام، مقابل 20 مليون يورو.

ومنذ ذلك التاريخ، سجل إريكسن ثمانية أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة في 60 مباراة عبر جميع المسابقات.