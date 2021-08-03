إسبانيا تعبر اليابان وتضرب موعدا مع البرازيل في نهائي أولمبياد طوكيو

قاد ماركو أسينسيو منتخب إسبانيا الأولمبي للفوز على نظيره الياباني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الثلاثاء، بدور نصف النهائي من منافسات كرة القدم لأولمبياد طوكيو 2020.

وكانت المباراة تسير في اتجاه ركلات الجزاء الترجيحية بسبب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، ولكن جاءت تسديدة أسينسيو لتسكن شباك اليابان في الدقيقة 115.

وبهذه النتيجة، تأهلت إسبانيا إلى المباراة النهائية التي ستقام السبت المقبل، لمواجهة البرازيل التي فازت بركلات الجزاء بنتيجة 4-1 على حساب المكسيك، اليوم، في دور نصف النهائي.

بينما ستتواجه اليابان والمكسيك في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، يوم الجمعة المقبل.

وكان المنتخب البرازيلي تحت 23 عاما تأهل إلى نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بعد تغلبه على المكسيك في مباراة قبل النهائي 4-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 0-0 عقب وقت إضافي.

واقتربت البرازيل في أكثر من مناسبة من حسم نتيجة المباراة لصالحها خلال الوقت الأصلي، كان أخطرها كرة ريتشارليسون في القائم بضربة رأس في الدقيقة الـ82.

وبذلك سيتمكن البرازيليون من المنافسة على الميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم التي يحملون لقبها.

لكن حين وصلت المباراة لركلات الترجيح تدين البرازيل بالفضل إلى حارسها سانتوس في الصعود للنهائي.

وستلعب البرازيل على الميدالية الذهبية مع الفائز من اليابان وإسبانيا اللذين سيلتقيان في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.