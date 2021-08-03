الصحف الرياضية: هازارد وصل أفضل من أي وقت مضى.. وحرب كين مع توتنهام

شكلت نتائج منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 وفوز الرياضيين البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين بميداليات جديدة ونصف نهائي مسابقة كرة القدم بين منتخبي إسبانيا واليابان وربع نهائي مسابقة كرة السلة بين منتخبي إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتفاق التام بين برشلونة وليونيل ميسي لتجديد عقده العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بعودة البلجيكي إيدين هازارد لريال مدريد في حال جيدة وتجديد يوفنتوس لعقد مدافعه كيليني ومطالبة برشلونة بالمرونة من رابطة الدوري لتعاقدات جديدة ورفض الاتحاد الأوروبي تنفيذ حكم المحكمة فيما يخص عقوبات ضد أندية السوبر الأوروبي وأخبار سوق الانتقالات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني الأولمبي ومنتخب اليابان في نصف نهائي مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وكتبت ”النظر إلى الميداليات“.

كما تحدثت عن لقاء منتخب إسبانيا ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية في ربع نهائي مسابقة كرة السلة طوكيو 2020 وكتبت ”الحلم ليلة صيف“.

الصحيفة اهتمت بالبلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد وكتبت ”هازارد وصل أفضل من أي وقت مضى ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات تجديد عقد ليونيل ميسي في برشلونة وكتبت ”اتفاق كامل بين برشلونة وميسي“.

كما تحدثت عن تصريحات خوان لابورتا ضد إلياكس موريبا وتصريحات اللاعب الجديد لبرشلونة إيمرسون وكتبت ”إيمرسون: جئت لبرشلونة من أجل القتال على مركز أساسي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء نصف نهائي مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 بين منتخب إسبانيا ومنتخب اليابان وكتبت ”إسبانيا من أجل النهائي الكبير“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تقديم برشلونة لمدافعه البرازيلي إيمرسون وتصريحات خوان لابورتا وكتبت ”ملكي برشلونة “ و ”خوان لابورتا يضع الخطوط مع إلياكس موريبا ويستمر في التفاؤل بشأن تجديد عقد ليونيل ميسي“.

كما اهتمت بالألعاب الأولمبية الصيفية ونتائج الرياضيين الإسبان وكتبت عن لقاء المنتخب الأولمبي الإسباني ومنتخب اليابان في نصف نهائي مسابقة كرة القدم ”الأولمبيون من أجل النهائي“.

آس

ركزت الصحيفة على الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 ومشاركة الرياضيين الإسبان في منافسات الثلاثاء وأبرزها لقاء نصف نهائي كرة القدم بين إسبانيا واليابان وربع نهائي مسابقة كرة السلة بين إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكتبت “ ثلاثاء سوبر ”.

كما تحدثت عن برشلونة وكتبت ”لابورتا يرغب في مرونة من رابطة الدوري لإجراء تعاقدات أكثر“.

الصحيفة اهتمت برفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء ووقف العقوبات على أندية دوري السوبر الأوروبي وتنفيذ قرار المحكمة.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على دخول هاري كين في حرب مع فريقه توتنهام لفرض رحيله عن الفريق وكتبت ”ضربة 1 : هاري كين يبقى في المنزل لفرض انتقاله لمانشستر سيتي، ضربة 2 : الغاضب ليفي يفكر في فرض غرامات“.

كما اهتمت بتتويج فرسان بريطانيا بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نهائي القفز بالزانة في منافسات ألعاب القوى ومشاركة الفرنسي رينو لافينييه وكتبت“قفزة في المجهول“.

كما تحدثت عن فوز الفرنسي جون كيكانبواكس بذهبية الرماية وكتبت ”أسرع من ظله“.

الصحيفة اهتمت بفوز فرنسا بميدالية برونزية في الفروسية وكتبت ”البرونزية التي تتألق“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز الإيطالية وانيسا فيراري بفضية في الجمباز في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 و كتبت ”وانيسا الإلهة“.

كما تحدثت عن تجديد يوفنتوس عقد مدافعه المخضرم جورجيو كيلليني وكتبت ”كيليني إلى ما لا نهاية“.

الصحيفة اهتمت بالمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وكتبت ”إنتر ميلان يطلب 130 مليون يورو“.

كما اهتمت بمهاجم ميلان الجديد الفرنسي أولفييه جيرو وكتبت ”جيرو : أنا هنا بفضل الله“.