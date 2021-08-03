آس: ريال مدريد يخيف باريس سان جيرمان

تحدثت صحيفة ”آس“ عن الحرب الدائرة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بشأن النجم الفرنسي كليان مبابي الذي يرفض تجديد عقده ويرغب في الرحيل نحو الفريق الإسباني.

وبحسب الصحيفة فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وضع النجم الفرنسي كيليان مبابي ضمن خططه ويرغب في ضمه مستغلا نقطة قوية في صالحه في صراعه مع إدارة باريس سان جيرمان، وهي رغبة اللاعب في اللعب لفائدة الفريق الملكي ورفضه تجديد عقده.

أس: كريستيانو رونالدو ما زال يحلم بالعودة إلى ريال مدريد https://t.co/DOIkrz3A1r pic.twitter.com/ldmx9phrr8 — إرم سبورت (@EremSports) August 2, 2021

وأكدت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان تعيش توترا بشأن النجم الفرنسي وتنتظر ضربة أخيرة من ريال مدريد.

وذكرت صحيفة “ le parisien “ الفرنسية أن كليان مبابي سيبدأ موسمه الأخير برفقة باريس سان جيرمان وأن قرار عدم تجديد عقده قرار نهائي ولا رجعة فيه.

وأصبحت الكرة حاليا في ملعب القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بين الحفاظ على كيليان مبابي بعدم بيعه هذا الصيف وتركه يرحل مجانا أو الجلوس على طاولة المفاوضات والحصول على مبلغ يصل إلى 150 مليون يورو من أحد نجوم المشروع.

وربما يكون قرار ترك كليان مبابي يرحل مجانا أحد أكبر أخطاء الرئيس ناصر الخليفي خلال 10 سنوات قضاها في منصبه بحسب الصحيفة.

وبالنسبة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد فهو يعرف كل تطورات الملف ويعتقد أن قانون اللعب المالي النظيف يهدد الفريق الباريسي المطالب ببيع لاعبين وجمع مبلغ يصل إلى 150 مليون يورو، ويأمل في التفاوض بشأن اللاعب خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية أو انتظار دخوله الفترة الحرة في كانون الثاني / يناير القادم والتعاقد معه مجانا.

لكن الصحيفة الإسبانية تحدثت عن الامتيازات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لباريس سان جيرمان والتغاضي عن مسألة قانون اللعب المالي النظيف بسبب موقف الفريق الرافض لدوري السوبر الأوروبي، وهو ما يجعل الفريق الفرنسي يصرف دون مراقبة في السوق وفي سقف الرواتب.

كيليان مبابي غاب عن لقاء كأس الأبطال ( السوبر الفرنسي ) أمام ليل، الذي خسره الفريق 1-0 في تل أبيب، لكن كل المؤشرات تدل على كونه سيكون حاضرا في بداية مشوار باريس سان جيرمان السبت القادم في الدوري الفرنسي أمام تروا، رغم كون المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لم يؤكد حضوره في اللقاء.