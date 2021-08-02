رسميا.. يوفنتوس يعلن تجديد عقد كيليني

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، رسميا اليوم الإثنين، تجديد عقد مدافعه المخضرم جورجيو كيليني.

وقال يوفنتوس إن كيليني، البالغ من العمر 36 عاما، وقع عقدا جديدا يمتد حتى صيف 2023.

وكان عقد كيليني مع يوفنتوس قد انتهى يوم 30 يونيو الماضي.

وبحسب موقع ”فوتبول إيطاليا“ فإن كيليني سيحصل على 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد مع يوفنتوس.

وشارك كيليني في 535 مباراة مع يوفنتوس في مختلف المسابقات، سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 24.

وانضم كيليني ليوفنتوس صيف 2005 من فيورنتينا، ونال مع يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي 9 مرات، إضافة إلى 5 ألقاب في كأس إيطاليا، ومثلها كأس السوبر الإيطالي، وخسر مرتين نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017، أمام برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

وشارك كيليني في 112 مباراة مع المنتخب الإيطالي، سجل فيها 8 أهداف، وقاد الأتزوري للتتويج بلقب يورو 2020، حيث شارك في 5 من 7 مباريات.