رسميا.. يوفنتوس يعلن تجديد عقد كيليني

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، رسميا اليوم الإثنين، تجديد عقد مدافعه المخضرم جورجيو كيليني.

وقال يوفنتوس إن كيليني، البالغ من العمر 36 عاما، وقع عقدا جديدا يمتد حتى صيف 2023.

وكان عقد كيليني مع يوفنتوس قد انتهى يوم 30 يونيو الماضي.

OFFICIAL | @chiellini has renewed his Juventus contract! Ⓒ✍️⚪️⚫️ #Chiellini2023

— JuventusFC (@juventusfcen) August 2, 2021