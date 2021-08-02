رياضة

رغم رفض إنتر ميلان واللاعب.. تليغراف: تشيلسي مصمم على التعاقد مع لوكاكو
تاريخ النشر: 02 أغسطس 2021 18:19 GMT
تاريخ التحديث: 02 أغسطس 2021 19:50 GMT

رغم رفض إنتر ميلان واللاعب.. تليغراف: تشيلسي مصمم على التعاقد مع لوكاكو

لوكاكو سجل 64 هدفا وصنع 16 خلال 95 مباراة مع إنتر ميلان، وقاده إلى المباراة النهائية للدوري الأوروبي في الموسم الأول، والتتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت وسائل إعلام إنجليزية إن تشيلسي مصمم على التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو رغم رفض اللاعب وإنتر ميلان رحيله عن الفريق.

ويسعى تشيلسي لتعزيز الخط الهجومي في تشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل، خاصة بعد رحيل مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو إلى ميلان.

وقالت صحيفة ”ديلي تليغراف“ إن لوكاكو يتصدر قائمة أهداف تشيلسي في السوق الصيفي خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها البلوز في إتمام صفقة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم إعلان إنتر ميلان ولوكاكو رغبتهما بمواصلة العمل سويا الموسم المقبل، إلا أن تشيلسي ينوي تقديم عرض جديد للتعاقد مع مهاجمه السابق.

وأوضحت ”ديلي تليغراف“ أن تشيلسي يأمل أن تسهم علاقته المميزة مع فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال لوكاكو في إقناع اللاعب بالعودة إلى ستامفورد بريدج.

وقبل أشهر سُئل لوكاكو عن تشيلسي وقال: ”لا أملك شيئا سوى الحب، منحوني فرصة للحضور للدوري الإنجليزي الممتاز كطفل“.

وأضاف: ”لا يمكنك الحصول على كل شيء في الحياة وأنا ممتن بذلك، أنا سعيد لأن التجربة أوصلتني إلى ما أنا عليه اليوم“.

وعن موقف إنتر ميلان قالت الصحيفة إن إدارة النيراتزوري قد توافق على بيع لوكاكو حال وصول عرض بقيمة أكثر من 100 يورو.

وتعاقد تشيلسي مع لوكاكو من آندرلخت البلجيكي صيف 2011 مقابل 15 مليون يورو، وانتقل لوكاكو بنظام الإعارة لويستهام وإيفرتون، قبل أن ينتقل إلى الأخير بنظام الانتقال الدائم صيف 2014 مقابل 35 مليون يورو.

وشارك لوكاكو، البالغ من العمر حاليا 28 عاما، في 15 مباراة مع البلوز، قدم فيها تمريرة حاسمة واحدة ولم يسجل.

وسجل لوكاكو مع إيفرتون 87 هدفا وصنع 29 في 166 مباراة، وانضم لمانشستر يونايتد مقابل 84 مليون يورو، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان صيف عام 2019 مقابل 74 مليون يورو.

ومع إنتر ميلان سجل لوكاكو 64 هدفا وصنع 16 خلال 95 مباراة، وقاده إلى المباراة النهائية للدوري الأوروبي في الموسم الأول، والتتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

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