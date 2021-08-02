رغم رفض إنتر ميلان واللاعب.. تليغراف: تشيلسي مصمم على التعاقد مع لوكاكو

قالت وسائل إعلام إنجليزية إن تشيلسي مصمم على التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو رغم رفض اللاعب وإنتر ميلان رحيله عن الفريق.

ويسعى تشيلسي لتعزيز الخط الهجومي في تشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل، خاصة بعد رحيل مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو إلى ميلان.

وقالت صحيفة ”ديلي تليغراف“ إن لوكاكو يتصدر قائمة أهداف تشيلسي في السوق الصيفي خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها البلوز في إتمام صفقة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم إعلان إنتر ميلان ولوكاكو رغبتهما بمواصلة العمل سويا الموسم المقبل، إلا أن تشيلسي ينوي تقديم عرض جديد للتعاقد مع مهاجمه السابق.

وأوضحت ”ديلي تليغراف“ أن تشيلسي يأمل أن تسهم علاقته المميزة مع فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال لوكاكو في إقناع اللاعب بالعودة إلى ستامفورد بريدج.

وقبل أشهر سُئل لوكاكو عن تشيلسي وقال: ”لا أملك شيئا سوى الحب، منحوني فرصة للحضور للدوري الإنجليزي الممتاز كطفل“.

⚽️🥅 لوكاكو يحسن استغلال هفوة دفاعية تقديرية من سيمينوف ليفتتح التسجيل#يورو2020 | #بلجيكا_روسيا pic.twitter.com/3iey1cIlkN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 12, 2021

وأضاف: ”لا يمكنك الحصول على كل شيء في الحياة وأنا ممتن بذلك، أنا سعيد لأن التجربة أوصلتني إلى ما أنا عليه اليوم“.

وعن موقف إنتر ميلان قالت الصحيفة إن إدارة النيراتزوري قد توافق على بيع لوكاكو حال وصول عرض بقيمة أكثر من 100 يورو.

وتعاقد تشيلسي مع لوكاكو من آندرلخت البلجيكي صيف 2011 مقابل 15 مليون يورو، وانتقل لوكاكو بنظام الإعارة لويستهام وإيفرتون، قبل أن ينتقل إلى الأخير بنظام الانتقال الدائم صيف 2014 مقابل 35 مليون يورو.

🔥 الشوط الأول: إنتر 2-2 كروتوني ⚽️🥅 لمن فاته هدف إنتر الثاني عن طريق الثلاثي المرعب لوكاكو، نيكولو باريلا ولاوتارو مارتينيز تابع الأستوديو الآن قبيل الشوط الثاني على HD1 📺#الدوري_الإيطالي | #إنتر_كروتوني pic.twitter.com/Irbzeq8kJU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2021

وشارك لوكاكو، البالغ من العمر حاليا 28 عاما، في 15 مباراة مع البلوز، قدم فيها تمريرة حاسمة واحدة ولم يسجل.

وسجل لوكاكو مع إيفرتون 87 هدفا وصنع 29 في 166 مباراة، وانضم لمانشستر يونايتد مقابل 84 مليون يورو، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان صيف عام 2019 مقابل 74 مليون يورو.

ومع إنتر ميلان سجل لوكاكو 64 هدفا وصنع 16 خلال 95 مباراة، وقاده إلى المباراة النهائية للدوري الأوروبي في الموسم الأول، والتتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.