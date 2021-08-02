يويفا يرفض تنفيذ قرارات المحكمة بإسقاط العقوبات على أندية دوري السوبر الأوروبي

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تنفيذ مطالب المحكمة التجارية في مدريد بإلغاء العقوبات التي اتخذها ضد الأعضاء الـ 12 المؤسسين لدوري السوبر الأوروبي، وهو واثق من إنهاء الطعن القانوني في محكمة العدل الأوروبية.

وقالت صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية إن القاضي في مدريد أصدر أمرًا يوم الجمعة ينص على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن ينشر على موقعه على الإنترنت أنه سيسقط جميع العقوبات المالية والرياضية.

قرار قضائي جديد يطالب "يويفا" بإيقاف الإجراءات بحق الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي https://t.co/s2QnatxVDR pic.twitter.com/7OimKwCwmc — إرم سبورت (@EremSports) July 30, 2021

كما أمر الاتحاد الأوروبي بإخبار الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإيطالي لكرة القدم بإلغاء جميع الإجراءات المتخذة ضد الأندية الإنجليزية والإيطالية المعنية التي انضمت لدوري السوبر الأوروبي الذي انهار في إبريل/نيسان الماضي بعد ضغوط جماهيرية ومن المؤسسات الدولية والحكومات.

وسيتم تقييم القضية من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، والتي ستراجع الموقف الاحتكاري للاتحاد الأوروبي على كرة القدم في القارة.

تيباس يعلن مخاوفه

وفوجئ رئيس الليغا، خافيير تيباس، بكيفية تدفق الأحداث في المحكمة التجارية رقم 17 في مدريد، وأعلن عن مخاوفه على حسابه على ”تويتر“.

ورفض رئيس الليغا قرار المحكمة بإلغاء عقوبات ضد الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، وقال إنه يوجد الكثير من الدعابات التي تصل إلى حد المزح بشأن قرارات المحكمة تجاه الدوري الانفصالي.

أندية دوري السوبر الأوروبي توجه ضربة جديدة لليويفا https://t.co/ECUeVbymxT pic.twitter.com/VaJJq66VZG — إرم سبورت (@EremSports) July 13, 2021

وواصلت أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس الدفاع عن خطتها وأصدرت بيانات مشتركة في مايو/ آيار الماضي تشكو فيها من ضغوط وتهديدات غير مقبولة من طرف ثالث للتخلي عن المشروع.

ورغم تأسيسها لدوري السوبر الأوروبي، ستشارك الأندية الثلاثة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2021/2022.

وأضاف تيباس مازحا: ”دعنا نفكر في الطريقة التي تطورت بها هذه البيانات (المشتركة). لقد تحدثت عن الحاجة للحديث مع البطولات المحلية واليويفا والاتحاد الدولي (الفيفا)، كما لو كانوا سيصلحون العالم معا، أتذكر كلمات رئيس ريال مدريد (فلورنتينو بيريز) في برنامج الشيرينغيتو، لقد قال لنا لا داعي للقلق، إنهم سينظمون كل شيء وسيوزعون الفتات من الأموال هنا وهناك، الآن يتخذون خطوة للأمام في الاتجاه الصحيح على الأقل“.