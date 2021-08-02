سبورت: اكتمال اتفاق تجديد عقد ميسي مع برشلونة

أكدت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن برشلونة أكمل اتفاقه لتجديد عقد هدافه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت الصحيفة إن النجم الأرجنتيني سيوقع عقدا جديدا يبقيه لمدة خمسة مواسم في كامب نو.

وأضافت أنه من المنتظر أن يتمكن خوان لابورتا رئيس برشلونة من تقليل كتلة الرواتب لإضفاء الطابع الرسمي على العقد.

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في مثل هذا اليوم منذ ٣٤ عاماً، ولد الأسطورة ابن الأرجنتين ميسي 🎈 نتمنى له عاماً سعيداً ! كلمة توجهها لميسي في يوم ميلاده 🤩👇🏽

#beINTERACT pic.twitter.com/asl6TGsjv7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 24, 2021

وأكدت ”سبورت“ أنه تم إغلاق المفاوضات التي جرت في الأشهر الأخيرة، بحسب مصادر موثوقة في برشلونة، قبل ساعات قليلة، ومن المتوقع أن تصبح رسمية في الأيام القليلة المقبلة.

وكان ليونيل ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، دون عقد منذ 30 يونيو.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن المحادثات لتحقيق التجديد بدأت بعد فترة وجيزة من فوز لابورتا في الانتخابات الرئاسية لبرشلونة، يوم 7 مارس.

وقال خوان لابورتا رئيس برشلونة إن مفاوضات تجديد العقد تتقدم بشكل جيد مع المهاجم ليونيل ميسي.

وأبلغ لابورتا مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين: ”نفعل كل شيء ممكن وتتقدم المفاوضات على نحو جيد“.

وأضاف: ”تمضي الأمور في الإطار الذي توقعناه وما زلنا في مناقشات“.

وتابع: ”يريد ميسي البقاء في برشلونة وسنبذل كل جهد ممكن، والأولوية له للبقاء هنا، ولأنه أفضل لاعب في العالم يجب أن نشعر بالامتنان لذلك“.

وتابع: ”لدي أحلام سعيدة عن ميسي كل ليلة وأتمنى أن تستمر“.

وأضاف لابورتا أنه لا ينبغي وقوع مشاكل تتعلق بتسجيل اللاعبين الجدد، لكنه طالب الدوري الإسباني بمزيد من المرونة بخصوص قواعد اللعب المالي النظيف بعد وباء كوفيد-19.

وواصل: ”يمكننا تسجيل كل اللاعبين الذين أحضرناهم في حدود اللعب المالي النظيف“.

#برشلونه_اتلتيكو_مدريد 🔥⚽️ 🏃‍♂️ ليونيل ميسي الأسطوري يتلاعب بدفاعات أتلتيكو مدريد ولكن تسديدته لم تجد طريق المرمى!#الدوري_الاسباني #LaLiga pic.twitter.com/oE5DxmNeKT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 8, 2021

وأردف: ”نريد من رابطة الدوري الإسباني.. إن كان هذا ممكنا.. المزيد من المرونة. نريد ضم لاعب آخر أو اثنين“.

وأبلغ رئيس برشلونة اللاعب الصاعد إلياكس موريبا بأنه إذا لم يقبل عرض النادي الحالي لتجديد عقده سيتطلع النادي لانتقاله.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن الأشهر الماضية شهدت مفاوضات مكثفة، وتفاوض خلالها لابورتا والمدير التنفيذي للنادي، فيران ريفرتر، مع خورخي ميسي والد وممثل ميسي ومحاميه؛ لإنهاء عقد يسمح للاعب الأرجنتيني بإنهاء مسيرته الرياضية في كامب نو.

وأشارت إلى أنه تم حل الأمور التي كانت معلقة في الساعات الماضية، وسيكون التجديد لمدة خمسة مواسم مع تخفيض في الراتب بنسبة 50%.

وقالت إن برشلونة يريد الآن تخفيض رواتب جيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، وسيرجي روبرتو، بنسبة 40%، كما سيرحل صاموئيل أومتيتي وميراليم بيانيتش ومارتن بريثويت؛ وهو ما سيسهم بشكل كبير في كتلة الرواتب.

وأكدت الصحيفة أن ميسي لن يعود إلى تدريبات برشلونة حتى يوقع عقده الجديد، وبهذا من الممكن ألا يشارك أمام يوفنتوس، يوم الأحد المقبل، في كأس خوان غامبر.

طلب الرحيل

وكان ميسي قد طلب الرحيل مجانا عن برشلونة، صيف العام الماضي؛ عقب خسارة النادي الكتالوني 2/8 أمام بايرن ميونخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفضت إدارة برشلونة، التي كان يترأسها جوسيب ماريا بارتوميو، السماح لميسي بالرحيل دون مقابل، واشترط الحصول على قيمة فسخ العقد وكانت تبلغ 700 مليون يورو.

وميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة، سجل له 672 هدفا وقدم 305 تمريرات حاسمة خلال 778 مباراة، وقاده لـ10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و7 في كأس ملك إسبانيا، و8 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي.