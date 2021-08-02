أس: كريستيانو رونالدو ما زال يحلم بالعودة إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، ما زال يحلم بالعودة إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل، وسط شكوك حول بقائه حتى نهاية العقد.

وقالت صحيفة ”أس“ إن رونالدو يريد الرحيل عن يوفنتوس ومستقبله يعتمد على وجهة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعاقد ريال مدريد مع مبابي في السوق الصيفي الحالي يعني استحالة عودة رونالدو إلى ريال مدريد، ويمكن وقتها أن ينضم البرتغالي لباريس سان جيرمان.

وأكدت أن عودة رونالدو إلى تدريبات يوفنتوس لم تغير من خطط البرتغالي في الرحيل، وهو ما يفكر فيه منذ 6 أشهر.

وأوضحت ”أس“ أن ريال مدريد سيعمل على حسم صفقة مبابي حتى اليوم الأخير من السوق الصيفي، مستغلا تبقي عام واحد على نهاية عقد اللاعب، ورفضه العروض المقدمة من إدارة باريس سان جيرمان للتجديد.

وذكرت الصحيفة أن مقربين من رونالدو حاولوا إعادته إلى ريال مدريد قبل أشهر لكن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان صريحا ورفض الأمر.

ويأمل رونالدو أن يكون وجود المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد مؤثرا في عودته للنادي الملكي الذي لعب له 9 مواسم.

ويملك رونالدو علاقة قوية مع أنشيلوتي الذي لم يتردد في وصف اللاعب البرتغالي بأنه ”رجل لا يصدق، وأحد أفضل وأهم الذين التقى بهم خلال مسيرته“.

وغادر رونالدو ريال مدريد إلى يوفنتوس في صفقة كلفت أكثر من 100 مليون يورو، لكنه لم يستطع قيادة يوفنتوس للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بل ولم يصل معه لأكثر من ربع نهائي البطولة.

وسجل رونالدو 450 هدفا مع ريال مدريد، وهو الهداف التاريخي للنادي الملكي، وفاز معه بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و2 في الدوري الإسباني، و2 في كأس إسبانيا، و2 في كأس السوبر الإسباني، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي.

أما مع يوفنتوس فسجل رونالدو 101 هدف وصنع 22 في 133 مباراة، ونال معه لقبين في الدوري الإيطالي، ولقبا في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.