توتو سبورت: إنتر ميلان يرفض بيع لاوتارو مارتينيز لأتلتيكو مدريد

قالت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، إن إنتر ميلان رفض عرضا من أتلتيكو مدريد للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في السوق الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة ”توتو سبورت“ أن أتلتيكو مدريد قدم عرضا بقيمة 50 مليون يورو لإنتر ميلان للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، لكن إنتر ميلان رفض العرض.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر ميلان يريد الحصول على 90 مليون يورو مقابل السماح برحيل لاوتارو، لكنه قد يوافق على بيعه مقابل مبلغ يتراوح ما بين 70 إلى 80 مليون يورو.

وأشارت إلى أن لاوتارو، البالغ من العمر 23 عاما، ضمن قائمة المطلوبين لتشيلسي وآرسنال الإنجليزيين.

ويوم أمس السبت، قالت شبكة ”سكاي سبورت“ إن إنتر ميلان قد يفكر في بيع لاوتارو الصيف الحالي؛ بسبب المعاناة في المفاوضات مع ممثلي اللاعب بشأن تجديد العقد بين الطرفين.

وينتهي عقد لاوتارو مع إنتر ميلان في يونيو 2023.

وارتبط لاوتارو بالرحيل عن إنتر ميلان لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لتعويض المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الذي انتقل لأتلتيكو مدريد.

وانضم لاوتارو إلى إنتر ميلان صيف 2018، قادما من راسينغ كلوب الأرجنتيني، ولعب مع النيراتزوري 132 مباراة، سجل فيها 49 هدفا وصنع 20.

ويبدو أن سعي أتلتيكو مدريد للتعاقد مع لاوتارو جاء بعد فشل استعادة المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من برشلونة ضمن صفقة تبادلية تشمل انتقال ساؤول نيغويز للنادي الكتالوني.

وكان لاوتارو هدفا رئيسا لبرشلونة في السوق الصيفي الماضي، لتعويض رحيل لويس سواريز، كما ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وآرسنال، لكن إنتر ميلان كان مصمما على الحصول على قيمة فسخ العقد، وهي 111 مليون يورو.

وأسهم لاوتارو في تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، حيث سجل 17 هدفا وصنع 10 في 38 مباراة في الكالشيو.

ويستهل أتلتيكو مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني بمواجهة سيلتا فيغو، يوم 15 أغسطس المقبل.

وحسم أتلتيكو مدريد صفقة الأرجنتيني رودريغو دي بول من أودينيزي، كما ضم البرتغالي ماركوس باولو من فلومينينسي البرازيلي، في حين جدد عقد المدرب دييغو سيميوني حتى يونيو 2024.

وتولى سيميوني تدريب أتلتيكو مدريد في ديسمبر 2011.