تقرير: إنتر ميلان يستهدف ضم ميراليم بيانيتش نجم برشلونة

كشفت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية، أن إنتر ميلان الإيطالي دخل في صراع مع يوفنتوس لضم ميراليم بيانيتش، نجم برشلونة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وانضم بيانيتش إلى برشلونة في الصيف الماضي، قادما من يوفنتوس في صفقة تبادلية، انتقل على إثرها البرازيلي آرثر ميلو إلى البيانكونيري.

لكن بيانيتش لم يحصل على فرصة حقيقية في موسمه الأول مع البلوغرانا تحت قيادة الهولندي رونالد كومان، ليقرر الرحيل عن كامب نو هذا الصيف.

وتحدثت تقارير إيطالية عن رغبة يوفنتوس في إعادة بيانيتش صاحب الـ31 عاما، خاصة بعد عودة المدرب الإيطالي ماكس أليغري لقيادة الفريق.

وأوضحت صحيفة ”لاغازيتا“، أن إنتر ميلان دخل السباق لضم بيانيتش لتدعيم خط الوسط.

وأوضحت أن هذا يأتي في ظل إمكانية رحيل لاعب وسط إنتر ميلان ومنتخب كرواتيا، مارسيلو بوروزوفيتش، الذي يرفض حتى الآن التجديد مع الفريق.

وأفادت الصحيفة بأن مدير نادي إنتر ميلان، جوسيبي ماروتا، والذي تعاقد مع بيانيتش خلال فترة تواجده مع يوفنتوس من روما، قد تواصل مع اللاعب ليستطلع رأيه في الانتقال إلى فريقه لتعويض رحيل بوروزوفيتش.

ولا يمانع برشلونة من رحيل بيانيتش هذا الصيف، ولكن بشرط تلقي عرض مناسب، خاصة وأن البارسا يرغب في الهبوط بفاتورة الرواتب؛ من أجل تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبيانيتش لديه عقد مع برشلونة حتى 2024، وشارك في 30 مباراة فقط، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.